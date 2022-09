Azienda Ospedaliero Universitaria, Cgil: "Raggiunto l'accordo sui Fondi Contrattuali 2022"

Nella giornata di ieri, lunedì 21 settembre, la delegazione trattante dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, la maggioranza delle RSU aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria FP CGIL e CISL FP hanno sottoscritto l’accordo sull’utilizzo dei Fondi Contrattuali 2022. Questo accordo è frutto della mobilitazione e dell’impegno di tutte le parti firmatarie, volto ad evitare la decurtazione del salario accessorio dei professionisti.

L’accordo siglato, oltre a definire la destinazione delle parti economiche e strutturali del fondo in relazione allo stipendio accessorio, è stato integrato da una dichiarazione congiunta, in cui tutti i firmatari si impegnano a continuare il percorso di consolidamento strutturale dei fondi contrattuali a tutti i livelli, a partire dalla contrattazione del 2023, per garantire il giusto riconoscimento economico e professionale agli operatori.

Monica Marvasi, della segretaria FP CGIL Parma, esprime soddisfazione per "un risultato che rappresenta un importante segnale di considerazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, che nell’attenuarsi del picco pandemico sembrano tornati invisibili se non per dinamiche mediatiche, poco attinenti all’attività assistenziale".

La FP CGIL continuerà il percorso di mobilitazione a tutti i livelli, nella convinzione che il superamento della politica dei limiti di spesa del personale rappresenti l'unico strumento per la difesa del Sistema Sanitario Pubblico.