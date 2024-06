Barilla: nel 2025 nuovo polo di ricerca e sviluppo

Sarà realizzato entro il 2025, a Parma, a fianco del quartier generale di uno dei più importanti gruppi dell'industria agroalimentare italiana. Ha richiesto un investimento di 20 milioni di euro e, una volta concluso, ospiterà 200 persone che avranno il compito di curare ricerca, sviluppo e qualità di tutti i prodotti delle aziende del gruppo. Il nuovo polo di Barilla è stato annunciato in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni di Pesto Barilla nello stabilimento di Rubbiano, alla presenza del vicepresidente Luca Barilla.

"Questo polo guiderà l'innovazione a livello globale per il gruppo - ha spiegato Andrea Belli, Head of Italian Media and External di Barilla -. Tutti i paesi, le country, le region, i brand e i marchi faranno riferimento al centro ricerca e sviluppo di Parma per migliorare l'innovazione, i processi produttivi, gli aspetti tecnologici, i brevetti, le proprietà intellettuali che abbiamo su alcune tecnologie". Si trama di "un progetto straordinario". "E' in corso di costruzione il nuovo building che avrà nuovi arredi, nuovi laboratori e nuove tecnologie - ha aggiunto Belli -. Sarà a regime dall'anno prossimo, con 200 persone tra cui tanti professionisti e tante persone che avranno una cross-fertilization con i migliori centri di ricerca e università a livello mondiale". Tra l'altro "in questo momento siamo impegnati per contribuire alla nascita della Scuola di studi superiori in Alimentazione e nutrizione, un post-laurea in lingua inglese, l'unica in tutta Europa, che ha progetti e piani educativi e di formazione di altissimo livello sugli aspetti di nutrizione, di sicurezza alimentare, di brevetti e proprietà industriale". "Per progettare il nuovo building, che sarà accessibile a persone con disabilità, ci siamo avvalsi delle competenze con i migliori progettisti a livello globale, ascoltando centri di ricerca e università".