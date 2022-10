Barilla lancia una campagna per promuovere la cottura 'passiva' della pasta

Barilla sposa la cottura passiva della pasta e lancia una campagna social per promuoverla. La storica azienda parmigiana vuole incoraggiare i pasta lover "a prendere parte a una rivoluzione ecologica e a compiere un piccolo gesto d'amore per il pianeta", praticando la cottura passiva.

La campagna è attiva dal 5 ottobre ed è firmata da Publicis Italy/LePub partner strategico e creativo globale dal 2021 della casa di pasta, in collaborazione con TOILETPAPER, rivista fondata dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. La campagna internazionale è stata creata seguendo la scia del famoso slogan “Barilla. Un gesto d’amore”.

La cottura passiva, nota anche come cottura a fuoco spento, è una tecnica che esiste da metà dell'800. È un metodo alternativo per cucinare la pasta che permette di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO?e fino all'80%*. Per adottarlo basta spegnere il fornello dopo 2 minuti di cottura attiva, coprire la pentola con un coperchio e aspettare il giusto tempo di cottura. Ovviamente, come per tutti i metodi di cottura, seguire i tempi corretti è fondamentale.

La cottura passiva riduce le emissioni di anidride carbonica fino all'80%*. Nel mondo si producono circa 16 milioni di tonnellate di pasta. Ciò significa che vengono servite circa 400 milioni di porzioni di pasta al giorno. Se la cottura passiva venisse adottata da un ampio numero di persone, avrebbe un impatto significativo sul pianeta

"Abbiamo a cuore il mondo in cui viviamo e ci impegniamo quotidianamente per ridurre il nostro impatto sul pianeta. Lavoriamo costantemente per migliorare l'efficienza dei nostri processi produttivi, riducendo il nostro impatto in termini di emissioni di CO2 equivalenti e di consumo d'acqua" sottolinea l'azienda alimentare di Parma.