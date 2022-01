Barilla: svelato il nuovo logo aziendale

Il nuovo logo aziendale di Barilla è stato annunciato tramite un messaggio sui social network. “Qualcosa di nuovo bolle in pentola in Barilla e abbiamo già attirato la vostra attenzione. Siamo solo all’inizio”. La presentazione ufficiale, insieme all’annuncio di altre novità, è prevista per il prossimo mercoledì 26 gennaio. Il logo è stato pubblicato sul sito interner della storica azienda parmigiana. L'immagine originale non è stata stravolta ma ci sono alcune novità. Sparisce il contorno bianco dall'uovo progettato negli anni Cinquanta dal grafico e architetto parmigiano Erberto Carboni. Sopra la scritta Barilla appare poi l'anno di fondazione, il 1877. Ora dovremmo solo aspettare mercoledì 26 per capire quali sono le altre novità dello storico marchio.