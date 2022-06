Thisability: dalla disabilità alla possibilità: Barilla realizza sogni sportivi di 200 atleti

Fin dall’inizio del percorso di Diversity and Inclusion, Barilla ha considerato prioritario l’impegno nei confronti della disabilità. L’obiettivo: superare le barriere fisiche e mentali, promuovere comprensione culturale e consapevolezza delle disabilità visibili e invisibili, garantire l'inclusione nei luoghi di lavoro di persone con abilità diverse. Con vantaggi sia per l’azienda che perle sue persone, che possono esprimere le proprie competenze e realizzare il loro pieno potenziale in

Barilla, supportando gli obiettivi strategici dell'Azienda. Al centro di questo percorso ci sono gli Employee Resource Group (ERG), gruppi di volontari

organizzati, guidati e formati da persone Barilla in tutto il mondo, con l'obiettivo di favorire una cultura aziendale ancora più inclusiva e di dare impulso al cambiamento all'interno dell'Azienda, trattando temi che vanno dalla disabilità fino a quello dei diritti LGBTQ+.

Coerentemente con questo indirizzo, dal 2018 l’ERG ThisAbility in Italia crede nel percorso “dalla disabilità alla possibilità”, perché in un ambiente di lavoro più inclusivo, rassicurante e socialmente cooperativo, persone con abilità diverse si sentano responsabilizzate e valorizzate attraverso scelte e opportunità comuni.

Proprio per rafforzare la consapevolezza che diverse abilità rappresentano diverse competenze, poco più di un anno fa ThisAbility, supportato dall’area D&I del Gruppo Barilla, ha concretizzato un’importante iniziativa di sensibilizzazione legata allo sport e al gioco del calcio in particolare. Lo

sport più amato dagli italiani rappresenta infatti un potente motore di inclusione, aggregazione e condivisione e per questo dovrebbe aprirsi a tutti, senza barriere.

Il progetto che è stato sviluppato dal Gruppo Barilla in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), ha visto il coinvolgimento di alcuni club sportivi dedicati a ragazzi con disabilità presenti sul territorio in cui Barilla opera con i suoi

stabilimenti produttivi in Italia. Gli Uffici di Parma e 10 stabilimenti Barilla - Ascoli Piceno, Castiglione delle Stiviere (MN), Cremona, Foggia, Marcianise (CE), Melfi (PZ), Muggia (TS), Novara, Pedrignano (PR), Rubbiano (PR) - hanno così contribuito affinché gli atleti diversamente abili della società sportiva di zona potessero sottoporsi gratuitamente alla visita medico-sportiva agonistica, per poi organizzare un momento di incontro in presenza per lo scambio di un kit con gadget utili all’attività sportiva e prodotti del Gruppo Barilla.

Hanno così potuto ricevere la visita medica e partecipare ad allenamenti e partite in modo continuativo 200 atleti con diverse abilità di 12 club sportivi su tutto il territorio nazionale (GYMNICA POTENZA, 'TERZO SETTORE' SOCIETÀ DI SERVIZI SOCIALI, SOC. COOP. SOCIALE A R.L, VA PENSIERO - O.D.V., U.S.D REAL SALA BAGANZA, ASS. VOL. FUORIGIOCO ONLUS, ASD VERSO ONLUS, S.S.D. A R.L. POLISPORTIVA, BORGO SOLESTÀ, A.S.D. TICINIA NOVARA, A.S.D. PER DISABILI 'DELFINO' e ASD CALICANTO).

Questo progetto è stato condiviso, non a caso, con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che, da tempo, ha dato il via a un cammino virtuoso per il mondo della disabilità. Il 1° ottobre del 2019, per la prima volta a livello internazionale, una Federazione Sportiva dedicata al calcio praticato da persone

normodotate, ha infatti avviato un piano specifico in questa direzione con l’istituzione, al suo interno, di una Divisione Federale interamente dedicata al calcio paralimpico e sperimentale. L’Italia ha così segnato la strada avviando un nuovo percorso che rappresenta un segnale di grande cambiamento

culturale, continuando a sviluppare e valorizzando progetti in grado di concorrere a realizzare una società più inclusiva.