Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di “Parma, io ci sto!”

Si è tenuta questa mattina, presso il Centro Giovani Federale di Parma, la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 dell’Associazione “Parma, io ci sto!”, presieduta da Alessandro Chiesi. Un’occasione significativa per condividere con i propri Associati e con i principali stakeholders di riferimento i risultati raggiunti, gli impatti generati sul territorio e le prospettive per il futuro.

In quest’ottica, il bilancio si rivela uno strumento rilevante per delineare un quadro completo e puntuale della stretta interdipendenza fra fattori economici, sociali ed ambientali propri del contesto in cui opera l’Associazione divenendo, al contempo, un modello virtuoso di crescita e sviluppo per l’intero Paese.

Giunto alla sua settima edizione, il Bilancio di Sostenibilità di “Parma, io ci sto!” – realizzato da Deloitte & Touche S.p.A. e sottoposto a giudizio di conformità “Limited assurance engagement” secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised – presenta, quest’anno, un’importante novità: l’introduzione di un’apposita analisi basata sul Social Return on Investment (SROI), indice che misura investimenti o iniziative di welfare in termini di ritorno sociale.

In linea con le analisi di impatto iniziate nel 2022 nell’ambito dei progetti “Imprese Aperte” e “Distretto dei Farm” – basate sul framework UNESCO “Culture” | 2023 – per questa edizione del proprio Bilancio l’Associazione ha voluto approfondirne il perimetro, includendo un’analisi basata sullo SROI per il progetto “Verdi OFF”, rassegna di appuntamenti contemporanei al Festival Verdi realizzata dal Teatro Regio di Parma e sostenuta dall’Associazione “Parma, io ci sto!” fin dal suo avvio.

Nel 2023, l’Associazione ha, pertanto, favorito la generazione di benefici per la XXIII edizione del Festival Verdi per 77.500 euro, in considerazione di un moltiplicatore SROI di 3,1. Un dato di rilievo che contribuisce a misurare e a cogliere l’impatto complessivo del Festival, fornendo elementi importanti per l’individuazione di opportune modalità di crescita in vista delle future edizioni.

“La settima edizione del Bilancio di Sostenibilità dell’Associazione rappresenta senz’altro una conferma di quanto costruito fino ad oggi grazie all’impegno dei nostri Associati e dell’intera comunità, sia in ottica di trasparenza e rendicontazione dei nostri impatti, sia perché l’introduzione di un’analisi basata sulla misurabilità di alcune delle nostre iniziative ci permette di restituire un risultato non solo tangibile, ma anche misurabile dell’impegno che doniamo al territorio, con la consueta volontà di cambiamento partecipato e condiviso che caratterizza ‘Parma, io ci sto!’ e le sue attività”, ha commentato il Presidente dell’Associazione Alessandro Chiesi. “Siamo felici di poterlo presentare in una sede come quella del Centro Giovani Federale, per dimostrare ancora una volta la nostra volontà di avvicinarci alle nuove generazioni e contribuire a renderle il perno dell’innovazione e del dinamismo della nostra comunità, in particolare in occasione del percorso di candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani per il 2027 che l’Associazione sostiene con impegno e forza. È soprattutto a loro che va il lascito più rilevante delle attività di ‘Parma, io ci sto!’ che riportiamo in questa nuova edizione del nostro Bilancio, affinché possano essere i veri protagonisti del loro e del nostro futuro”.

La volontà di porre i giovani al centro della comunità di Parma è sempre stato un elemento-chiave dell’azione programmatica di “Parma, io ci sto!”; esplicitata non solo nel sostegno, a fianco del Comune, alla candidatura a Capitale Europea dei Giovani 2027, che vede oggi la città tra le cinque finaliste al titolo, ma anche attraverso il proprio supporto a molteplici iniziative volte a favorire la divulgazione culturale, il valore sociale ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza, specialmente quella più giovane. Il coinvolgimento delle nuove generazioni è andato sempre più a consolidarsi anche grazie al progetto del Distretto dei Farm, nato in risposta alla necessità delle imprese di individuare giovani talenti nel territorio in cui operano, e Imprese Aperte che prevede, a partire dall’edizione 2023 alcune iniziative dedicate all’orientamento degli studenti universitari e degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), per avvicinarli alle eccellenze imprenditoriali del territorio.

In linea con il suddetto impegno anche la scelta di presentare il Bilancio di Sostenibilità 2023 presso il Centro Giovani Federale di Parma, servizio del Comune di Parma volto ad incentivare il protagonismo dei giovani, come ribadito da Chiara Arneodo, Coordinatrice di Auroradomus del Centro Giovani Federale e dello Spazio Giovani in Biblioteca Civica:

“Come Coordinatrice di Auroradomus e del Centro giovani Federale, sono felice che ‘Parma, io ci sto!’ abbia scelto di presentare il proprio Bilancio presso il nostro spazio, un luogo aperto alla cittadinanza, al quartiere e alle Istituzioni”, ha commentato Arneodo. “Ci auguriamo che possa continuare ad essere un punto in cui convergono progetti e collaborazioni a impatto sociale, con l’obiettivo di rendere i giovani sempre più protagonisti delle loro scelte e della loro vita”.

Nel 2023 “Parma, io ci sto!” ha visto un incremento del numero dei propri Associati (+4% rispetto al 2022), ad oggi ben 142, così come una crescita del contributo diretto ai progetti (+16% rispetto all’anno precedente), a testimonianza dell’impegno concreto nei confronti di Parma e del suo territorio.

Si rafforza, inoltre, la presenza online dell’Associazione con oltre 2.500 nuovi follower sui propri social media (Facebook, Instagram e Linkedin).

Forte degli ottimi risultati ottenuti nel 2022, “Parma, io ci sto!” ha consolidato ed incrementato il successo di due delle iniziative cardine per il territorio in cui opera: “Imprese Aperte”, con ben 43 imprese di Parma e provincia coinvolte, e “Distretto dei Farm” che, nel 2023, ha visto la partecipazione attiva di circa 1.400 studenti nei percorsi di formazione e crescita professionali.

Il Bilancio Sociale 2023 testimonia con forza il valore dell’approccio sistemico ormai consolidato da “Parma, io ci sto!” nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto, capaci di coinvolgere realtà economiche e sociali molto diverse fra di loro. L’obiettivo è quello di sviluppare progetti e iniziative che contribuiscano a rendere Parma e il suo territorio un polo di attrazione sempre più inclusivo e sostenibile, in grado di sfruttare le occasioni di sviluppo date da un contesto in costante evoluzione, ricco di sfide ed opportunità.

Alla presentazione - moderata da Nicola Saldutti, Caporedattore Desk Economia del Corriere della Sera – oltre al Presidente Alessandro Chiesi e alla Coordinatrice Chiara Arneodo, sono intervenuti Valeria Brambilla, Amministratore Delegato di Deloitte & Touche SpA, Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio di Parma, Barbara Minghetti, Curatrice Verdi Off del Teatro Regio di Parma ed Ombretta Sarassi, Direttrice Generale di OPEM SpA e membro del Collegio dei Revisori di “Parma, io ci sto!”.