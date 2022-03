Biomedicale: l'azienda salsese Theras Biocare è l'Eccellenza dell'anno

Non passa inosservata la crescita di Theras Biocare, l’azienda salsese riconosciuta come Eccellenza dell'anno nella Ricerca e Sviluppo del Settore Biomedicale. A sancirlo è stata la giuria de “Le Fonti Awards” nel corso della serata conclusiva di ieri sera a Milano che, oltre a alle categorie imprese del Biomedicale, ha premiato anche quelle della consulenza e dell’imprenditoria.

“Questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire una strategia di crescita basata su solidi principi etici portati avanti con la stessa passione che ci contraddistingue - precisa Carlo Pisani, Presidente CEO di Theras Biocare che ha ritirato il Premio – proprio come descritto nella motivazione. Siamo molto attenti alla scelta di dispositivi di tecnologia avanzata con i migliori servizi e con piani di business capaci di garantire il facile accesso dei pazienti. Forti della qualità dei prodotti sul mercato e della #customerexperience, siamo in grado di fornire piattaforme digitali utili a rispondere in modo ottimale alle diverse esigenze. Il futuro ci sta aprendo anche un nuovo scenario per nuove acquisizioni che ci consentiranno dì elevare il livello assistenziale dei nostri clienti”.

“La nostra azienda ha nel proprio Dna la volontà di mettere al centro le esigenze del paziente fornendo soluzioni sostenibili – continua Cristiano Ferrari, President Ceo di Theras Group - e perfezionando servizi e prodotti tecnologicamente sempre più avanzati. Abbiamo lavorato duramente per imporci sui mercati di riferimento con pari dignità rispetto alle multinazionali e per sviluppare un posto di lavoro dove le persone potessero sentirsi parte di un progetto importante.

E' a Salsomaggiore la sede in cui si sviluppa l'attività di Theras, leader nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d'avanguardia per il trattamento e il monitoraggio del diabete in continuo e per la gestione del dolore cronico.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO

A Theras Biocare è stato assegnato il Premio “le Fonti” come Eccellenza dell’Anno - Ricerca & Sviluppo - Settore Biomedicale "Per la visione fortemente paziente-centrica e per il forte senso di responsabilità etico sociale. Per lo sviluppo delle migliori tecnologie basate su evidenze scientifiche e per l’obiettivo di rendere più accessibili le possibilità terapeutiche fornite ai pazienti".

THERAS BIOCARE: UN'AZIENZA IN CONTINUA CRESCITA

Si conferma costante la crescita di Theras Biocare, che vanta uno staff di circa 20 persone tra dipendenti e collaboratori, metà dei quali impegnati su tutto il territorio nazionale a fornire supporto tecnico a strutture sanitarie, medici e pazienti, con un servizio di assistenza (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7). Le più importanti partnership di tipo commerciale di Theras Biocare sono con aziende americane leader nel loro settore quali Dexcom e Insulet (che Forbes pone al secondo e quarto posto tra le aziende innovatrici con la miglior crescita), oltre a quelle con strutture ospedaliere e cliniche specialistiche del territorio.