Lo studio dell'Efsa di Parma: i nostri corpi sono pieni di bisfenolo A, la rischiosa sostanza chimica degli imballaggi

Il bisfenolo A, una sostanza chimica che può danneggiare il sistema immunitario, è presente in dosi troppo elevate nei corpi degli europei. Ad aprile l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) aveva pubblicato il suo ultimo parere scientifico rivalutando i rischi per la salute pubblica dovuti all’esposizione al bisfenolo A. L'Agenzia ha fissato quindi delle soglie più ridotte per evitare tali rischi, ritenendo che questa sostanza possa danneggiare il sistema immunitario umano anche a dosi molto basse. Già in precedenza erano stati rilevati effetti dannosi sulla salute umana, come disturbi endocrini, ridotta fertilità e reazioni allergiche cutanee.

Uno studio appena pubblicato dall'Agenzia europea dell'Ambiente (European Environment agency), un'agenzia ufficiale dell'Unione europea. Il bisfenolo A (noto con la sigla Bpa), viene utilizzato in una lunga lista di oggetti di largo consumo, dai contenitori alimentari in plastica e metallo alle bottiglie d’acqua riutilizzabili, come pure nei giocattoli. È presente anche nei tubi dell’acqua potabile. Secondo dati di ricerca aggiornati, l’esposizione della popolazione alla sostanza chimica è ben al di sopra dei livelli accettabili di sicurezza sanitaria. Secondo il rapporto, sussiste un potenziale rischio per la salute di milioni di persone. È la dieta la principale fonte di esposizione al bisfenolo A, dato che quest'ultimo è presente in una vasta gamma di imballaggi per alimenti e bevande. Si trova in bottiglie di plastica, scatole per alimenti, lattine per birre ed altre bevande, tappi.