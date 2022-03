Il caro-bollette colpisce anche l'acqua: Parma è la seconda città più cara in Regione

Parma è la seconda città più cara, in Emilia Romagna, per quanto riguarda il costo della bolletta dell'acqua. Secondo i dati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Federconsumatori Emilia Romagna, infatti, nella nostra provincia si spendono in media 426 euro all'anno per la fornitura di acqua. I costi sono relativi alle spese che hanno sostenuto le famiglie nel 2021, prendendo a riferimento l’utenza domestica “tipo”, vale a dire tre persone con un consumo medio di 150 metri cubi.

Lo studio di Federconsumatori

In un periodo difficile, nel quale gli aumenti di prezzo stanno incidendo pesantemente sulla condizione delle famiglie, è utile focalizzare l’attenzione sulla spesa per un servizio essenziale, come quello della fornitura idrica, con un confronto tra i comuni capoluogo dell’Emilia Romagna. La formula per la determinazione della tariffa idrica, notevolmente complicata per i non addetti ai lavori, è stabilita da Arera che ha anche, dopo un passaggio in Atesir, l’ultima parola sulla sua validazione. Sul costo in bolletta per l’utente finale incidono molteplici fattori non immediatamente percepibili dal consumatore, come ad esempio i costi per captazione, i costi di depurazione e gli

investimenti, che possono variare in modo significativo da territorio a territorio. Di conseguenza le tariffe, pur rimanendo in un ambito omogeneo come quello regionale, sono sensibilmente differenti.

La città meno cara risulta essere Bologna con una bolletta annua (comprensiva dell’IVA al 10%), di 245 euro, mentre le più onerose

sono Forlì e Cesena con 438 euro, il 79% in più di Bologna. Nella fascia alta anche Parma (426 euro), Rimini (420 euro) e Ferrara (412 euro). Poco al di sotto dei 400 euro Reggio Emilia (389 euro), Piacenza (377 euro) e Ravenna (374 euro). Soltanto la città di Modena ha un dato non lontano da Bologna, con 282 euro di bolletta annua. Nella provincia di Modena, oltre a Hera, opera nell’area di Carpi e Mirandola AIMAG, con costi che per la famiglia tipo hanno raggiunto nel 2021 i 338 euro.