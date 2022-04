Sostenibilità, coraggio e consapevolezza: le azioni della Bonifica Parmense sul valore dell’acqua e la tutela del pianeta

Il periodo storico che stiamo vivendo, così pesantemente e talvolta drammaticamente influenzato dagli effetti insondabili causati dal mutamento del clima globale, obbliga ad un utilizzo sempre più virtuoso, consapevole e sostenibile dell’acqua, preziosa ma esauribile risorsa naturale. La siccità prolungata degli ultimi tre mesi invernali senza precipitazioni, solo parzialmente compensata da scarse piogge, sta mettendo a dura prova in avvio di stagione irrigua tutto il mondo agricolo e stimola i Consorzi di Bonifica a mantenere l’attenzione altissima sui periodici indicatori idro meteo climatici in funzione dei bisogni delle imprese agricole.

“Occorre avere il coraggio di attuare quelle innovative azioni su larga scala che rendano la nostra vita e il nostro pianeta i più equi e sostenibili possibile – sottolinea Francesca Mantelli, presidente della Bonifica Parmense – Queste motivazioni spingono il nostro ente consortile, in occasione della Giornata della Terra, a rilanciare il claim 2022 ‘Investi nel nostro pianeta’ per chiederci ‘Cosa farai per il pianeta?’ sia individualmente, che come collettività”.

E proprio per sensibilizzare maggiormente e meglio tutti gli utilizzatori, ma anche la cittadinanza intera la Bonifica Parmense – oltre ad invitare alla consultazione, sul proprio portale istituzionale di servizio la sezione dedicata al regolamento dell’irrigazione (https://www.bonifica.pr.it/irrigazione/) – ha deciso di estendere la conoscenza delle norme legate alle buone pratiche dell’attività irrigua grazie ad una serie di vignette esemplificative, particolarmente fruibili dagli addetti ai lavori e non, a scopo informativo e realizzate sulla base dei contenuti dello stesso regolamento da Anna Pini, nota illustratrice mantovana che coniuga sapientemente tradizione (è esperta nelle tecniche di linea fluida a pennello o con pennarello) e modernità, scansionando l'immagine e colorandola digitalmente.

“Grazie al nuovo e aggiornato regolamento per l’irrigazione, introdotto nel nostro territorio a beneficio e risparmio delle imprese agricole locali già la scorsa primavera in periodo emergenziale, il Consorzio ha potuto monitorare e stimare performances operative di ottimo livello – chiosa Fabrizio Useri, direttore generale della Bonifica Parmense – . Il risparmio generato con l’applicazione del modello di distribuzione della risorsa idrica garantisce con maggiore precisione che l’acqua che arriva al campo sia quella effettivamente necessaria e che l’utente consorziato paghi effettivamente proporzionalmente a ciò che realmente consuma”.

Le vignette saranno postate sui canali social della Bonifica Parmense (Facebook, Instagram e LinkedIn) a partire da oggi, 22 aprile, una ogni venerdì.