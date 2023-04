Bonus Irpef, la Cisl lanca l'allarme sul rischio caos: “Per i lavoratori queste regole sono un rebus”

Il Caf Cisl Parma Piacenza lancia l’allarme per le nuove misure fiscali, relative al cosiddetto bonus Irpef (già “bonus Renzi”): sono particolarmente complesse e in gioco ci sono valori significativi. Per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro infatti, il trattamento integrativo è nell'ordine di grandezza di 1.200 euro.

“La maggioranza dei lavoratori – spiega il responsabile del Caf Cisl Parma Piacenza, Mario Mastrorilli - potrebbe beneficiare del trattamento integrativo, ma solo se rispetta alcune condizioni, quindi, se il bonus é stato già erogato dal datore di lavoro, potrebbe essere necessario restituirlo, qualora lo stesso si rilevi non spettante, ma potrebbe anche esserci il caso in cui il lavoratore al quale il sostituto, per qualunque motivo, non abbia erogato il trattamento integrativo in busta paga, possa recuperarlo presentando la dichiarazione dei redditi”. I dati di Caf CISL Parma riportano 4011 redditi sotto I 15.000 euro, pari al 15,81% dei dichiaranti 730, e 6.958 redditi fra I 15.000 e 28.000 euro, pari al 27,59 %.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove regole sottolineando la soglia di reddito, da 28.000 a 15.000 euro, oltre il quale di regola il bonus non spetta. Il trattamento integrativo è però ancora riconosciuto a coloro i quali hanno un reddito complessivo compreso tra 15.001 e 28.000 euro a condizione che la somma di determinate detrazioni (numerose) sia di ammontare superiore all'imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare ridotto, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

“Il fatto è - conclude Mastrorilli - che nel caso di redditi complessivi compresi tra 15.001 euro e 28.000 euro il datore di lavoro non dispone di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del trattamento integrativo e l'effettiva spettanza del beneficio economico può essere determinata e recuperata solamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Da qui l’opportunità di un controllo che può essere prenotato al numero 800 948 888, se si opta per il Caf Cisl di Parma e provincia.”