Bormioli Pharma premiata da Chiesi come "Best Supplier for People and Planet"

Bormioli Pharma ha ricevuto il premio come "Best Supplier for People and Planet" 2021 da Chiesi Group, durante il Vendor Day 2021. Bormioli Pharma e Chiesi Group, spiega una nota, collaborano da tempo sul tema dell'innovazione sostenibile del packaging farmaceutico, puntando alla piena sostenibilita' del settore. Il riconoscimento e' stato consegnato nel corso del Vendor Day, giornata dedicata ai progetti che Chiesi Group realizza con fornitori che condividono i principi dell'azienda. Andrea Lodetti, Ceo di Bormioli Pharma ha dichiarato: "Questo premio conferma la vocazione e l'impegno del tessuto produttivo del territorio di Parma verso i temi di responsabilita' sociale e ambientale. I risultati della collaborazione e della condivisione di responsabilita' tra le nostre due aziende ne sono un ottimo esempio. "Lo spirito del premio e' la valorizzazione dell'interdipendenza tra aziende come elemento fondamentale per un reale cambiamento verso un futuro piu' sostenibile.Creare sinergie con il proprio network di fornitori rende possibile il raggiungimento di obiettivi e successi condivisi" ha detto Guido D'Agostino, Head of Global Procurement di Chiesi Group.