'Buone sentenze': il licenziamento a seguito di controlli occulti tramite agenzia investigativa può essere impugnato

controlli tramite agenzia investigativa da parte del datore di lavoro sui propri dipendenti sono ammessi? E in quali circostanze?

La rubrica "BUONE SENTENZE" dell'UVL-Ufficio Vertenze Lavoro della CGIL di Parma, prende in consideranzione una sentenza della Corte di Cassazione dell'agosto 2022 che offre una interpretazione interessante rispetto alla legittimità del controllo occulto tramite agenzia investigativa commissionato da un datore di lavoro: secondo il gudice, infatti, le risultanze per essere ammesse devono riguardare comportamenti penalmenti rilevanti, mentre non possono essere relativi al corretto adempimento della prestazione lavorativa.

A questo link il commento di Marco Amodeo, coordinatore UVL CGIL Parma: https://youtu.be/cCkN3TmG6Ys.

Per ogni dubbio, informazioni o pratica relativi a inadempimenti contrattuali, controllo buste paga, mancato pagamento del Tfr, impugnazione licenziamento, informazioni su mansioni e demansionamenti e molto altro è possibile contattare l'Ufficio Vertenze CGIL Parma scrivendo a: pr.vertenze@er.cgil.it.