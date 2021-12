CAF CISL Parma: al via le prenotazioni per l’ISEE e aperte le candidature per il corso di operatore fiscale

Il CAF CISL Parma informa che dal 10 gennaio 2022 gli uffici saranno in piena operatività per il rinnovo o la compilazione gratuita dei nuovi ISEE.

Gli utenti già censiti stanno ricevendo un sms con la proposta di appuntamento che, qualora confermato, potrà essere posticipato in un secondo momento in caso di necessità. L’ISEE, è bene ricordarlo, è l'indicatore della situazione economica di ogni nucleo familiare e viene adottato da molti enti, pubblici e privati, per accedere a prestazioni sociali agevolate.

Fra queste ricordiamo che la novità 2022 riguarda l’assegno unico, il cui decreto attuativo è atteso entro fine anno; al momento è previsto che chi vorrà accedere a questa prestazione potrà presentarsi (con l’ISEE nuovo o aggiornato già compilato al CAF) agli sportelli del Patronato INAS CISL con le consuete modalità.

L’ISEE 2021, che ha scadenza il 31 dicembre 2021, va rinnovata anche per continuare a ricevere – o per richiederlo ex novo - il reddito di cittadinanza al quale accedono al momento migliaia di famiglie sul territorio di Parma. IL CAF CISL Ricorda che l'ISEE è una pratica che viene elaborata gratuitamente e che in sede di elaborazione ISEE verrà già assegnato anche l'appuntamento per il 730 senza ulteriori attese in quanto le agende da aprile 2022 in poi sono già disponibili.

L’obiettivo di questa comunicazione è quello di evadere il più alto numero di pratiche ISEE entro la fine di marzo 2022 cosi da dare poi spazio alla campagna fiscale per i 730: a questo proposito, si informa che restano aperte fino ai primi giorni di gennaio 2022 le candidature per il corso di operatore fiscale, che si possono inserire sul sito cafcisl.it nella sezione “Lavora con noi". (https://www.cafcisl.it/lavora_con_noi/home-299-corso_per_operatori_fiscali_2022_parma)

Per avere l'appuntamento ISEE è pertanto consigliabile attivarsi per tempo in modo che si possa compilarlo già in gennaio o febbraio 2022 considerando anche che, laddove previsto, le spettanze che dipendono da questo indicatore vengano erogate con soluzione di continuità. Un nostro operatore assisterà nella compilazione e nella presentazione dei documenti indicando le possibili agevolazioni alle quali si ha diritto, fornendo tutte le informazioni di necessarie e rispondendo all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

Per ulteriori info o appuntamenti:

n.verde CALL CENTER CAF CISL - 800948888

UN MODO FACILE E VELOCE PER PRENOTARE E' CLICCARE QUESTO LINK: https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento

PARMA - Via Lanfranco 21/A - 43121 Parma (PR)

Tel. +39 0521 037611 Fax +39 0521 940962