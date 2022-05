Caro energia, dal Governo oltre 500mila euro a Parma e quasi 1,5 milioni per la provincia

"Piena soddisfazione per gli oltre 550mila euro in arrivo dal Governo per il Comune di Parma per fare fronte al caro bollette". Lo dichiara il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari. "Come stabilito dal decreto energia sono state previste misure urgenti a favore, oltre che di famiglie e imprese, anche degli enti locali. Si tratta di un primo stanziamento a livello nazionale di 200 milioni di euro, a cui faranno seguito altri, destinato a comuni e province per garantire la continuità dei servizi erogati, messi a rischio dall’impennata dei costi delle bollette. Questo è un contributo concreto e tangibile, ma non sarà l’ultimo. Dopo aver consentito l’utilizzo degli avanzi di bilancio per coprire le spese energetiche, questi primi finanziamenti diretti consentiranno di non prevedere tagli ad altri servizi ai cittadini. Va sottolineato che, come Parma, anche gli altri comuni della provincia saranno aiutati con uno stanziamento complessivo di quasi 1,5 milioni. Ringraziamo in particolare il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che, da ex sindaco, ha dimostrato con questo provvedimento una grande attenzione verso gli enti locali, l’istituzione più vicina ai cittadini”.