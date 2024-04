"Cartoline dal Primo Maggio": l'iniziativa della Cgil a Sorbolo

Nell'ambito delle iniziative collaterali al Primo Maggio Festa dei Lavoratori, CGIL zona Sorbolo Colorno e SPI CGIL Parma, in collaborazione con il Comune di Sorbolo, invitano la cittadinanza alla mostra fotografica Cartoline dal Primo Maggio, personale di Luca Baga arricchita con materiale messo a disposizione dalla Camera del Lavoro di Sorbolo.

L'inaugurazione dell'esposizione è in programma per mercoledì 1° maggio alle ore 18 nella Sala Adorni del Centro Civico di Sorbolo in via Gruppini, 4. La collettiva sarà visitabile fino al 15 maggio 2024 negli orari di apertura della biblioteca comunale.