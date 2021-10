Centro Ricerche Chiesi: 10 anni di innovazione scientifica al servizio della comunità

Il Centro Ricerche Chiesi compie 10 anni. Principale polo di ricerca del Gruppo, si tratta di un edificio di 20.000 mq inaugurato a ottobre 2011 a Parma, dopo un investimento di 90 milioni di euro.

L’edificio ospita oggi 638 collaboratori di cui 498 ricercatori. A livello globale Chiesi conta 628 ricercatori (64% donne), che lavorano tra Parma e gli altri 6 centri di ricerca Chiesi in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia. La ricerca scientifica è alla base dell’operato del Gruppo, che nel 2020 vi ha destinato 448 milioni di euro, più del 20% del proprio fatturato. Come indicatore del suo successo, oltre il 75% delle vendite deriva dalle attività di R&S di Chiesi. Il Gruppo è, inoltre, al primo posto tra le aziende farmaceutiche italiane per numero di brevetti depositati.

Il Centro Ricerche conta oggi 200 postazioni di laboratorio, 224 in uffici, 117 workstations in open plan, 50 sale riunioni, un auditorium e 2 reparti produttivi ad alta tecnologia, per un totale di 45 studi di R&S in corso. Al suo interno vengono portate avanti attività di ricerca preclinica, clinica, di sviluppo farmaceutico, registrative, di quality assurance e di farmacovigilanza, oltre ad ospitare tutte le altre funzioni necessarie a sostenere il lavoro di R&S.

Chiesi Farmaceutici, Società Benefit e più grande gruppo farmaceutico internazionale certificato B Corp, ha lavorato in questi anni, grazie al Programma “Better Building”, ad un costante miglioramento della sostenibilità di tutti i propri siti in un’ottica di benessere delle persone e delle comunità, oltre che nel rispetto della salute del Pianeta.

Un lavoro che ha portato il Centro Ricerche ad ottenere alla fine del 2020 la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold, riconoscimento promosso dal Green Building Council e rilasciato dall’ente americano GBCI (Green Business Certification Inc.) che misura l’efficienza energetica e l’impronta ecologica degli edifici.

“Il nostro Centro Ricerche ha significato e significa molto per Chiesi, prima della sua costruzione l’attività di ricerca era suddivisa in sedi diverse, dopo la sua inaugurazione i nostri ricercatori hanno finalmente potuto lavorare in un unico luogo che si è ben presto trasformato in vero e proprio catalizzatore di idee - ha commentato Paolo Chiesi, Vice Presidente del Gruppo Chiesi -. A dieci anni dalla sua costruzione sono fiero che questo edificio si confermi un polo di ricerca di primaria importanza per il panorama scientifico. Oggi, il nostro compito è quello di attrarre, anche grazie ad una maggiore flessibilità, sempre più talenti a livello internazionale così da trasformare il Centro Ricerche Chiesi in un luogo di innovazione globale”.