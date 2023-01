La Cgil celebra il XX Congresso provinciale: l'11 e 12 gennaio all'Hotel Parma & Congressi

La CGIL di Parma si appresta a celebrare il suo XX Congresso provinciale, in agenda per l'11 e 12 gennaio prossimi all'Hotel Parma & Congressi. Un'assise, quella territoriale, che - così come quelle regionale e nazionale che seguiranno nelle prossime settimane -, si colloca in uno dei contesti più difficili sul piano politico e sociale dal Dopoguerra.

Proprio per questo, come spiega la segretaria generale uscente Lisa Gattini, "L'appuntamento congressuale, lungi dall'essere inteso come la rituale e polverosa rappresentazione del consolidamento o dell'avvicendamento di gruppi dirigenti, è piuttosto una fondamentale opportunità di democrazia e partecipazione alla costruzione di un percorso comune, a cui tutti i delegate e le delegate, che a loro volta rappresentano la base della nostra organizzazione, possono e devono concorrere. Un momento e un luogo in cui, oltre a trarre un bilancio delle azioni fin qui messe in campo, si progetta e si disegna un programma per gli anni successivi, valutando il contesto in cui ci si muove e ci si dovrà muovere. Un luogo e un tempo, quindi, di elaborazione condivisa, che impone, oggi più che mai - a partire dal contesto internazionale bellico e post-pandemico, dalla crisi energetica e da un sempre più diffusa precarietà - un atteggiamento lucido di critica costruttiva e di indagine sulle opportunità".

La due giorni congressuale vedrà la partecipazione di circa 220 delegate e delegati che animeranno il dibattito ed ospiti in rappresentanza delle istituzioni, delle associazioni datoriali e della società civile più rappresentative del territorio.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO

Ore 8.30 Registrazione delegati/e e invitate/i

Ore 9:00 Apertura dei lavori - Insediamento Presidenza

Ore 9:30 Relazione introduttiva di LISA GATTINI, segretaria generale uscente CGIL Parma

Ore 10:30 Saluti invitati

Ore 11:30 Elezione commissioni

Ore 11:50 Dibattito

Ore 13:00 Sospensione lavori - Buffet

Ore 14:00 Ripresa lavori

Proiezione video "Le Barricate" - intervento di MARCO MINARDI, storico

Ore15.30 Presentazione del libro Pluriverso di EMANUELE LEONARDI, sociologo UNIBO

Dibattito

Ore 18:30 Chiusura lavori



GIOVEDÌ 12 GENNAIO

Ore 8.30 registrazione delegati/e

Ore 9:00 Ripresa lavori - Dibattito

Ore 12:15 Intervento conclusivo di MASSIMO BUSSANDRI, segretario generale CGIL ER

Ore 13:00 Sospensione lavori - Buffet

Ore 14:30 Votazione documenti e ordini del giorno - Elezione delegati al congresso CGIL Regionale. Elezione degli organismi dirigenti CGIL Parma

Ore 17:00 Convocazione neo eletta Assemblea Generale per elezione segretario generale

Ore 18:00 Chiusura lavori