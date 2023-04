Il 2022 di Chiesi, continua la crescita: fatturato a 2 miliardi e 749 milioni di euro

Continua la crescita di Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, con Headquarters a Parma e 31 filiali nel mondo. Nel 2022, il Gruppo ha registrato un fatturato pari a 2 miliardi e 749 milioni di euro, con una crescita del 13,6% rispetto al 2021. L’Utile Operativo Lordo (EBITDA) è cresciuto del 7%. L’azienda mostra, inoltre, una solida posizione finanziaria netta positiva pari a 1.390 milioni di euro e un incremento di 342 milioni rispetto all’anno precedente. Il continente europeo resta il mercato principale con un’importante crescita registrata negli Stati Uniti,

Cina e Brasile.

La cura delle malattie respiratorie continua il suo trend di crescita, assorbendo oltre il 70% del fatturato, affiancata da una importante performance della Business Unit Global Rare Diseases, dedicata alla commercializzazione di prodotti per le malattie rare e ultra-rare, che ha registrato ricavi per 332 milioni di euro e una crescita di oltre il 18% rispetto al 2021. A commentare le performance 2022 è Giuseppe Accogli, che dal 3 aprile scorso è il nuovo CEO del Gruppo Chiesi.

“I solidi risultati finanziari 2022 sono la testimonianza concreta del lavoro di Chiesi nel creare valore condiviso per le persone, la comunità e l’ambiente. L’azienda è cresciuta in termini di fatturato, volumi e persone, raggiungendo obiettivi strategici importanti e continuando il proprio percorso volto a rivoluzionare il modo in cui il settore biofarmaceutico concepisce l’innovazione. Chiesi, in qualità di azienda biofarmaceutica, Società Benefit e B Corp certificata, è spinta dal desiderio di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Crediamo che il concetto di cura debba estendersi oltre la produzione di farmaci, considerando l’impatto sociale delle nostre decisioni. Lo facciamo fornendo soluzioni terapeutiche innovative, sostenibili e accessibili, lavorando per migliorare le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui operiamo, e creando un’ambiente di lavoro inclusivo, dove ciascuno si senta a proprio agio e possa esprimere il proprio talento. Questi, sono i pilastri su cui si basa

oggi Chiesi, tra i principali motivi che mi hanno spinto ad accettare l’importante compito di guidare l’azienda negli anni a venire. Credo che le ottime performance registrate nel 2022 siano state possibili solo grazie all’impegno delle persone che compongono oggi il Gruppo a livello globale e che lavorano ogni giorno con passione e dedizione. Un impegno che condivido, insieme alla famiglia Chiesi, e che ci proietterà verso le prossime fasi di crescita internazionale”.

Ricerca e Innovazione per un futuro sostenibile

Nel 2022 i principali investimenti si sono concentrati nell’ambito dello sviluppo industriale e nell’accrescere il portfolio in Ricerca & Sviluppo.

Gli investimenti in R&S nel 2022 hanno raggiunto il 21,4% del fatturato del Gruppo. Un incremento rispetto all’anno precedente trainato dalle attività di sviluppo clinico di fase III e confermato dai 42 nuovi brevetti registrati presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), posizionando Chiesi come prima azienda farmaceutica italiana e terza tra le aziende italiane di tutti i settori per richieste di brevetto.

Entrando nel dettaglio dei progetti di ricerca, continua la partnership con Allinaire Therapeutics relativa al programma di anticorpi monoclonali come potenziale trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare, ed è iniziata la collaborazione con Aptar Digital Health per creare una piattaforma digitale per la gestione di malattie respiratorie come asma e BPCO. Inoltre, prosegue la partnership strategica con Kaia Health, azienda leader nel settore delle terapie digitali, per la commercializzazione dell’app Kaia COPD per la riabilitazione polmonare in Europa. Kaia COPD è stata inserita nella directory tedesca DiGA come applicazione sanitaria digitale.

Sono iniziati i lavori di costruzione del Biotech Center of Excellence, il nuovo hub per lo sviluppo di prodotti biologici che sta sorgendo nell’area del principale stabilimento produttivo del Gruppo a Parma, per un investimento complessivo pari a 85 milioni di euro. Infine, nel campo delle malattie rare, Chiesi e Amryt Pharma Plc (Nasdaq: AMYT), azienda biofarmaceutica globale che si dedica all’acquisizione, allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi trattamenti per le malattie rare, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Chiesi acquisirà Amryt.

Valore Condiviso e ricertificazione B Corp

La sostenibilità è per l’azienda un obiettivo sempre più importante, che si traduce nel concetto di creare valore condiviso per le persone, la comunità e l’ambiente, un elemento cruciale dei piani e della visione strategica del Gruppo. In tal senso, Chiesi - Società Benefit in Italia, Stati Uniti (Benefit Corporation) e Francia (Société à Mission) - a luglio 2022 ha ottenuto la ricertificazione B Corp, ricevendo da B Lab, ente no-profit internazionale, un punteggio pari a 103,8, con un incremento di 16,3 punti rispetto alla prima certificazione del 2019. La ricertificazione è stata ottenuta per l’intero Gruppo, coinvolgendo tutte le Filiali nel processo di revisione e valutazione.

Oltre a evidenziare i principali risultati raggiunti in termini di impatto sociale e ambientale, il percorso di ricertificazione ha portato all’attenzione dell’azienda una serie di miglioramenti da realizzare nei prossimi anni. Questo traguardo rappresenta, infatti, un nuovo punto di partenza per definire un piano di miglioramento triennale, per essere pronti alla ricertificazione del 2025. Le aziende certificate B Corp lavorano secondo una visione a lungo termine, valutando tutte le sfide e le opportunità future, assumendosi la responsabilità dell’impatto delle proprie scelte. Inoltre, si impegnano

legalmente a portare benefici non solo agli azionisti, ma a tutti gli stakeholder: dipendenti, clienti, comunità e ambiente.

Persone

Le persone sono al centro per Chiesi: pazienti, collaboratori, comunità. Oggi il Gruppo conta oltre 6.500 persone a livello globale, 31 filiali – dopo la recente apertura di Chiesi Giappone - 7 centri di ricerca tra Italia, Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia, 3 centri produttivi in Italia, Francia e Brasile e una presenza commerciale in oltre 100 Paesi nel mondo. Il Gruppo ha ottenuto il riconoscimento “Best Workplaces 2022” assegnato da Great Place to Work ® , dimostrazione che le azioni intraprese dall’azienda sono correttamente percepite e stanno portando nella giusta direzione. Inoltre, l’azienda ha ricevuto nuovamente la certificazione Top Employer in Italia, Germania, Regno Unito, Grecia, Polonia – confermandosi una delle aziende Top Employer in Europa per l’11° anno consecutivo -, Brasile, USA e Pakistan. L’uguaglianza di genere si conferma tra gli obiettivi principali, le donne rappresentano il 55% dei dipendenti, percentuale che aumenta nell’area R&S dove sono oltre il 60%.

Il 2022 è stato, infatti, anche l’anno del riconoscimento, da parte di Bureau Veritas a Chiesi Farmaceutici S.p.A. e Chiesi Italia S.p.A., della Certificazione per la Parità di Genere e del raggiungimento dello “zero gender pay gap”, ovvero l’uguaglianza di retribuzione tra donna e uomo a parità di livello e mansioni. Un risultato frutto di analisi e revisioni retributive, basate su un metodo specifico (algoritmo tecnico), certificato e implementato da una terza parte, che confronta la retribuzione per genere a parità di posizione e condizioni.

Previsioni 2023

Un inizio d’anno positivo per Chiesi, con volumi di vendita superiori alle aspettative. Il Gruppo conta, pertanto, di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e anche grazie all’integrazione di Amryt Pharma, punta a registrare un’ulteriore crescita nel 2023.