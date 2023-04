Chiesi lancia un concorso internazionale di idee per riqualificare il sito di via Palermo

Sono attese fino al 30 aprile 2023 le candidature per Restore to Impact – The next healthcare landmark for innovation and future-oriented competences, International Call for Ideas bandita dal Gruppo Chiesi e finalizzata a identificare concept innovativi, evolutivi, trasversali che saranno la base per le linee guida del futuro progetto di rigenerazione del sito industriale del gruppo farmaceutico Chiesi di via Palermo a Parma. I concept pervenuti verranno valutati dalla Commissione Selezionatrice composta da personalità provenienti da diversi ambiti di ricerca (scientifico e umanistico), unite dalla comune capacità innovativa nel loro campo.

La giuria è così formata: Andrea Chiesi, Head of Special Projects Chiesi Group e Sponsor della Call for Ideas internazionale Restore to Impact (Italia); Giulia Baccarin, CEO and Co-founder MiPU Predictive Hub Società Benefit (Italia); Emilio Faroldi, Prorettore Vicario Politecnico di Milano (Italia); Didier Fiúza Faustino, Artista/architetto, Direttore Mésarchitecture studio (Portogallo / Francia); Paola Liani, Architetto, Co-founder Paritzki&Liani Architects (Israele); Aura Luz Melis, Architetto, Partner Inside Outside (Paesi Bassi); Ingrid Paoletti, Coordinatore Scientifico Material Balance Research Lab Politecnico di Milano (Italia); e Matteo Vegetti, Professore di "Teorie dello spazio” Supsi (DACD, Mendrisio) (Svizzera).

Con la rigenerazione dello storico sito industriale di via Palermo di Parma, il Gruppo Chiesi si pone un duplice obiettivo: da un lato, creare un business playground innovativo (Center for Open Innovation & Competence), aperto alle proprie persone, alle comunità esterne vicine e trasversali ai mondi della ricerca e innovazione continua. Dall’altro, fornire alla propria filiale commerciale uno spazio di lavoro allineato alle attuali nozioni di inclusione e alle linee guida aziendali. La Call for Ideas Restore to Impact – The next healthcare landmark for innovation and future- oriented competencies, racchiude già nel titolo gli intenti ultimi dell’intervento architettonico/edilizio: mantenere nella sua rigenerazione l’attenzione ai «codici» interni di 2 Chiesi, che si mantengono fedeli nel tempo, in un continuo rinnovamento. Il titolo diventa inoltre un messaggio, a più ampio spettro, che indica l’approccio «circolare» dell’azienda traslato anche in ambito architettonico.

E, soprattutto, una metodologia. Così nelle parole di Andrea Chiesi, Head of Special Projects e Sponsor della Call for Ideas: “Restore To Impact rappresenta una pietra miliare nella storia dell’azienda, di apertura, di permeabilità verso le comunità esterne vicine ai mondi della ricerca e dell’innovazione. I rapidi cambiamenti ai quali assistiamo in tutti i campi e in tutte le discipline oggi impongono di interconnettere figure sempre più specializzate e con competenze evolutive. Ma impongono anche luoghi di lavoro allineati alle attuali nozioni di cooperazione, inclusione, Wellbeing e dove la ricerca e la formazione vengono supportate da tecnologie all’avanguardia. Spazi innovativi dove però le persone sono sempre al centro. È proprio da queste considerazioni che ha preso corpo l’idea di lanciare una Call for Ideas internazionale, dalla volontà di mettere le persone e le loro idee al centro del futuro progetto di rigenerazione del sito Chiesi di Via Palermo, per inventare e definire nuovi modi di affrontare un luogo urbano che è sede aziendale ma è anche aperto verso le comunità, in un progetto che va oltre il semplice recupero edilizio e si apre a possibili nuovi approcci costruttivi ed insediativi.

Sono certo che questa Call for Ideas ci consentirà di espandere i nostri orizzonti e dare ulteriore solidità alle nostre competenze.” La Call for Ideas prevede due categorie di partecipazione: Professionisti (architetti, paesaggisti, designer, ingegneri, ricercatori ed esperti con competenze nelle discipline sottoindicate) e Under 30 (laureati o impegnati in percorsi formativi in architettura, ingegneria, design e nelle discipline sottoindicate). In linea con i principi dell’Open Innovation, la Call for Ideas è rivolta a singoli soggetti e/o Team di Progetto interdisciplinari, formati per facilitare la delineazione di una visione equilibrata e collaborativa dei concept, con competenze inerenti alle seguenti discipline: healthcare, sostenibilità, spatial design, workplace, nuove tecnologie, Big Data, service design, paesaggio, discipline umanistiche. I concept pervenuti verranno premiati nel seguente modo: i 3 concept meritevoli per la categoria Professionisti riceveranno € 12.000,00 ciascuno, i 3 concept meritevoli per la categoria Under 30 riceveranno € 5.000,00 ciascuno.

La Commissione Selezionatrice si riserva, inoltre, la possibilità di selezionare fino a un numero di 5 Menzioni d’Onore per Categoria: ai Professionisti andranno € 2.000,00 per singola menzione, agli Under 30 € 1.000,00 per singola menzione. Qualora venissero selezionate soltanto una o alcune delle 10 Menzioni d’Onore, la cifra non attribuita verrà devoluta ad una realtà del territorio (il Montepremi totale è di € 66.000,00). 3 I vincitori saranno coinvolti nelle fasi di elaborazione e sviluppo delle linee guida del futuro progetto di rigenerazione del sito industriale di via Palermo e i loro nomi rimarranno nel team dello sviluppo del concept, come promotori delle guidelines progettuali. A corollario della Call for Ideas, a partire dall’estate 2023, è previsto un ciclo di Panel aperti al pubblico. La volontà di Chiesi è quella di divenire, infatti, un punto di riferimento per la cultura dell’innovazione, la formazione di competenze future e la sostenibilità, promuovendo una maggiore permeabilità e interazione con il mondo esterno. Il primo panel sarà sede per la Cerimonia di Premiazione dei concept individuati dalla Commissione selezionatrice.

COME PARTECIPARE

Il testo completo del bando Restore to Impact – The next healthcare landmark for innovation and future- oriented competencies è disponibile online su www.restoretoimpact.com

CONSEGNA ELABORATI

L’invio degli elaborati per partecipare alla Call for Ideas deve avvenire entro le ore 15:59 CEST del 30/04/2023 in modalità telematica tramite il www.restoretoimpact.com

LINGUA UFFICIALE Tutti i materiali richiesti dovranno essere trasmessi in lingua inglese.

CALENDARIO E PROGRAMMA 1° marzo 2023: Lancio bando Restore to Impact – The next healthcare landmark for innovation and future- oriented competencies 30 aprile 2023: Chiusura bando Restore to Impact – The next healthcare landmark for innovation and future-oriented competencies Entro il 31 maggio 2023: Comunicazione vincitori