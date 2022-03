"Ciao Walter": Cgil e Spi ricordano Valter Mazzali

La Camera del Lavoro e lo Spi di Parma piangono la scomparsa di Valter Mazzali, sindacalista di lungo corso e grande esperto di previdenza e assistenza. Punto di riferimento per tanti suoi colleghi del Patronato Inca territoriale, di cui è stato per decenni operatore, rivestendendo il ruolo di responsabile dell'Ufficio pensioni estere da lui stesso fondato. Conosceva tutti i proncipali sistemi previdenziali europei ed amava ricordare le tante consulenze professionali svolte su incarico dei tribunali.

È ricordato come programmatore autodidatta e propulsore dell'informatizzazione dell'Inca oltre che come un maestro e fine conoscitore di tutti gli aspetti normativi e legati alla tutela e alla previdenza di lavoratori e pensionati. Innovatore e attento ai cambiamenti sociali, aveva ad esempio introdotto l'attività di Patronato all'interno della struttura psichiatrica di Colorno, in cui era divenuto punto di riferimento per le persone in difficoltà.

Valter, che era nato nel 1944 a Montechiarugolo, è ricordato dai suoi colleghi e amici come una persona determinata e ironica, dotata di grande umorismo, oltre che di una umanità e disponibilità appassionate e insieme umili, sempre pronto a mettere a disposizione le sue competenze e conoscenze giuridiche anche dopo il pensionamento avvenuto nel 1995. Mente logica e matematica, era stato peraltro Direttore di gara della Federazione Italiana Dama.

Il ricordo e l'esempio di Valter Mazzali, e il grande affetto che ispirava in tutti i colleghi e le persone che lo hanno conosciuto, non verranno mai meno. La Cgil e lo Spi si stringono nel cordoglio alla famiglia e agli amici.