Parte Cibus: Coldiretti tra convegni, incontri e show cooking per mostrare il meglio del made in Italy

Il costo della guerra in Ucraina per il cibo italiano con l’analisi dettagliata sull’impatto per le imprese ed i consumatori è al centro dell’apertura del Cibus, domani, martedì 3 maggio, alle 9,30 nello stand della Coldiretti al Padiglione 8 – Stand J024 – I024 inaugurato con la presenza del presidente nazionale Ettore Prandini. Per l’occasione sarà aperta la prima mostra per toccare con mano i rincari dei prezzi dal campo alla tavola e diffusa l’indagine Coldiretti “La guerra nel piatto” sugli effetti del conflitto sulla filiera agroalimentare.

Durante l’apertura del Cibus dal 3 al 6 maggio nello stand Coldiretti si svolgeranno degustazioni di specialità del territorio, corsi di assaggio e conoscenza dell’extravergine organizzati dall’Evooschool – Unaprol e incontri di approfondimento organizzati da giovani, donne, e senior su cibo, alimentazione e salute che vedranno il Presidente regionale di Coldiretti, Nicola Bertinelli e il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri fare gli onori di casa. I convegni si concluderanno il 6 maggio con la presentazione nello stand, in collaborazione dal Politecnico di Milano, del primo box salvavita che consente di misurare lo stato di salute e di benessere complessivo delle persone anche in funzione della loro alimentazione quotidiana.

Si parte martedì 3 maggio alle 11.30 con il convegno “PRATICHE SLEALI e PNRR – Le opportunità e le nuove sfide per Coldiretti”, al quale parteciperanno il Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, Raffele Boriello, Capo Area Legislativo di Coldiretti Nazionale, Alessandro Apolito, Capo Servizio Tecnico di Coldiretti Nazionale e Alessio Mammi, Assessore regionale all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca. Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. Ospite dello stand Coldiretti anche Nilo Sori dell’azienda “Prime foglioline”, il giovane imprenditore ravennate, fresco vincitore dell’Oscar Green nazionale, il premio per l’innovazione in agricoltura, per la produzione casalinga di micro ortaggi, insalatine e aromatiche raccolti quando il contenuto in vitamine è massimo, circa 40 volte in più dei prodotti venduti normalmente.

Giovedì 5 arriverà la firma del protocollo di intesa fra Coldiretti Emilia Romagna, Campagna Amica e Confartigianato, per valorizzare e promuovere l’economia locale attraverso la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali. L’occasione sarà il convegno “I Farmers Market e le città del futuro”, organizzato da Campagna Amica che vedrà la presenza di numerosi amministratori locali e del Direttore della Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli che prenderà parte al dibattito assieme ad Amilcare Renzi, Segretario Confartigianato Imprese Emilia Romagna. A seguire, alle ore 15.00, il convegno “AGRICOLTURA AL FEMMINILE – L’impegno delle donne tra ripresa e resilienza”, organizzato da Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna, alla presenza della responsabile regionale Luciana Pedroni. L’incontro vedrà la partecipazione di Francesca Mantelli, Presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, di Andrea degli Esposti, Presidente Coldidattica e di Valentina Borghi, Presidente del Consorzio della Bonifica Renana. Le conclusioni saranno affidate a Barbara Lori, Assessore regionale alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità.

Il 6 maggio sarà la volta del convegno “Cibo e Movimento: gli ingredienti del Benessere”. Voluto da Coldiretti Pensionati Emilia Romagna, l’incontro si terrà alle ore 10.00. Interverrà il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e seguirà un dibattito sul tema “PNRR Misura Sanità: le azioni della Regione Emilia Romagna”, al quale prenderanno parte Giorgio Grenzi, Presidente Nazionale Senior Coldiretti, Marcello Maggio, Direttore della Clinica Geriatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Giuseppe Andreoni, docente di design del Politecnico di Milano.

Per tutta la durata di Cibus, nello stand Coldiretti saranno in azione i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra, Federica Frattini, Andrea Manfredini, Paolo Oddi e Chiara Agosti, con le ricette antispreco della tradizione per risparmio e salute. Sarà inoltre presente un’area dedicata ai prodotti dei Progetti di Filiera, come la mortadella 100% Made in Italy di Felsineo, realizzata in collaborazione con FdAI, Firmato dagli agricoltori italiani. Presenti anche Sis (Società Italiana Sementi) CAI consorzio Agrari d Italia, Filiera Italia e BF bonifiche Ferraresi.