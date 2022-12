Solidarietà: la Cisl dona mille euro alla Caritas di Parma

"Il valore del sostegno non ci fa sentire soli perchè soltanto insieme possiamo contruire pace e giustizia per affrontare il dolore. Siamo chiamati ad affrontare le sfide con responsabilità e passione". Con le parole di Papa Francesco, la direttrice della Caritas Parma dottoressa Maria Cecilia Scaffardi ha ringraziato la CISL di Parma durante l'incontro organizzato presso la sede di via Lanfranco

"Questa donazione - ha detto - è l'ennesima testimonianza del forte rapporto che lega la Caritas alla CISL: dire solamente "grazie" può sembrare banale ma questo contributo ha un doppio valore perchè, oltre a sostenere i costi dei pasti che prepariamo per chi ha bisogno, rappresenta anche un piccolo ma importante sostegno alle famiglie in stato di necessità ed è un contributo che sostiene il nostro mandato."

Il segretario generale di CISL Parma e Piacenza Michele Vaghini ha sottolineato il valore non solo simbolico ma reale verso chi tocca con mano anche i problemi del mondo che la CISL rappresenta "La precarietà è aumentata, i generi di prima necessità hanno subito un aumento dei costi preoccupante, per non parlare del caro energia. Il 2022 è stato un anno difficile e per il 2023 non si intravedono, al momento, prospettive confortanti."

"Siamo da sempre vicini a Caritas e sosteniamo la sua attività sul territorio: questa donazione rappresenta la volontà della nostra organizzazione di sostenere chi vive una situazione di disagio - ha detto Angela Calò, segretario generale aggiunto di CISL Parma e Piacenza - l'interesse di mettere al centro le persone e la periferia, che stanno subendo una crisi sempre più drammatica come dimostrano i numeri delle famiglie coinvolte, era tra tempi del nostro ultimo congresso.”

Per Federica Pattini, responsabile del coordinamento femminile di CISL Parma e Piacenza, il lavoro "in rete" è fondamentale, anche se a volte complicato: "Le risorse in generale sono scarse ma la sinergia è vincente perché dà forza ai concetti di rispetto ed accoglienza che creano comportamenti virtuosi verso gli altri. Tramite i nostri servizi, che supportano chi è in difficoltà, spesso indirizziamo le persone a Caritas certi di affidarle in mani sicure"