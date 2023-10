Cisl Scuola: "50 anni dei decreti delegati: quale futuro per la partecipazione?" Convegno all'ITE Bodoni

L’aula magna dell'ITE Bodoni ha ospitato un convegno organizzato dalla Cisl Scuola Parma Piacenza, in occasione dei 50 anni dei decreti delegati sulla partecipazione scolastica. L’iniziativa, dal titolo “Partecipare alla scuola oggi”, ha visto la presenza di rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica, da docenti e dirigenti scolastici a studenti e genitori.

Tra ieri, oggi e domani, quali sono i valori ancora attuali? Quali le attese e i cambiamenti necessari? Quali modelli? Secondo il sindacato, “la partecipazione dei genitori alle assemblee e ai consigli di istituto è in calo, con percentuali di affluenza che arrivano, in alcuni casi, ad un bassissimo 3%."

"Nella Scuola la partecipazione è valore assoluto ma gli organi collegiali sono da ripensare” così il professor Aluisi Tosolini, filosofo dell'educazione, che ha anche ricordato gli inizi dell'autonomia e della partecipazione sottolineando come la scuola sia una comunità democratica del territorio e per questo, ad ogni livello di problematica, sia necessaria l'omogeneità di soluzione: "I decreti delegati ormai sono storia passata: se vogliamo rendere attrattiva la partecipazione, è necessario individuare percorsi adatti a semplificare il processo di autonomia. Il cambiamento non può avvenire senza partecipazione."

Abbiamo perso di vista il soggetto verso cui è obbligatorio rivolgersi: lo studente - ha detto Ivana Barbacci, segretaria generale nazionale di CISL Scuola - la scuola esiste perchè ci sono i ragazzi e le ragazze e noi dobbiamo agire in modo che loro stessi si sentano interessati, e non semplicemente obbligati, a frequentare la scuola e di conseguenza ad attivare una partecipazione attiva e propositiva. In questo senso, i territori che ospitano le strutture scolastiche possono partecipare alle linee dell'offerta formativa e non essere solo spettatori di quanto accade a livello didattico, seguendo la logica di Don Milani: me ne occupo".

Particolarmente esaustivo ed appassionato l'intervento di Kassandra Nasi e Denise Ramelli, studentesse ISS Paciolo e rappresentanti di Istituto, che hanno spiegato come l'autonomia non sia incoraggiata: "Si fa molta fatica a coinvolgere i giovani ad utilizzare gli strumenti per la partecipazione, anche perchè temono di essere giudicati o criticati dai docenti i quali, dal canto loro, non capiscono le esigenze dei ragazzi e ragazze, limitandosi ad un insegnamento frontale senza partecipare alle iniziative: l'approccio è scarso da entrambe le parti"

Sulla difficoltà di ascolto nei confronti degli studenti c'è anche un altro aspetto: "Sono loro stessi i primi a chiudersi per mancanza di fiducia verso gli insegnanti ma anche verso un reale cambiamento, dal momento che hanno la netta percezione che la propria voce non sia ascoltata e che impegnarsi nella partecipazione non serva a nulla. Occorrono strumenti nuovi, organi collegiali chiari e legati alla realtà".

La tavola rotonda è stata moderata dal dirigente scolastico del liceo scienze umane Sanvitale Andrea Grossi e in collegamento è intervenuta Anna Rosa Cicala, ispettrice del MIUR.