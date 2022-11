Coldiretti Giovani Impresa Parma: Celebrata l'assemblea provinciale

Il PSR (Piano di Sviluppo Rurale), i nuovi bandi Ismea dedicati ai giovani, la Nuova Pac e il programma annuale della attività provinciali, che vedranno i giovani Coldiretti protagonisti anche nella raccolta firme per dire no al cibo sintetico, sono stati gli argomenti al centro dell’Assemblea Provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Parma.

All’Assemblea, svoltasi presso l’Azienda Agricola Biologica Acqua Terra Sole a Felino, hanno partecipato numerosissimi giovani agricoltori del territorio provinciale, che si sono confrontati sulle problematiche attuali e le prospettive future del settore agricolo.

Sono intervenuti la Delegata Provinciale dei giovani Francesca Mantelli con il Segretario Provinciale Filippo Anelli, il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi, il Presidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli e il Delegato regionale dei giovani Andrea Degli Esposti.

La delegata Provinciale Francesca Mantelli, nel suo intervento, ha fatto un excursus sulle attività sindacali dell’Organizzazione e sulle iniziative realizzate nel corso dell’anno, parlando anche dell’esperienza maturata all’interno di Coldiretti e del Movimento dei Giovani come Delegata provinciale, fino ad arrivare a ricoprire l’incarico di Presidente del Consorzio della Bonifica parmense. E’, quindi, entrata nel vivo delle attività del movimento e della sua organizzazione, anche in vista dei rinnovi cariche in programma il prossimo anno.

A tal proposito, nel corso dell’Assemblea si è provveduto all’adeguamento del Regolamento del Movimento dei Giovani Coldiretti, in conformità con quanto stabilito a livello nazionale.

Sull’importanza, in questo momento storico, del mondo agricolo sia sul piano alimentare sia sul piano della salvaguardia ambientale si è soffermato il Presidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, il quale ha evidenziato come i giovani, che investono in agricoltura cercando di innovare per rendere l’agricoltura sempre più sostenibile, rappresentino una grande risorsa per il settore.

Sono anche intervenuti diversi giovani che hanno parlato con entusiasmo delle loro dirette esperienze all’interno del Movimento; tra questi Monia Repetti che ha raccontato del viaggio studi organizzato a livello regionale a Dubai; Ferrarini Davide che ha partecipato attivamente allo spazio giovani all’interno del Villaggio Coldiretti a Milano e Silvia Tessoni che ha ricevuto una menzione speciale per la categoria sostenibilità e ambiente all’Oscar Green di quest’anno.

Le conclusioni dell’Assemblea sono state fatte dal Delegato regionale Andrea Degli Esposti che, raccontando la storia del suo insediamento in agricoltura, ha spronato tutti i presenti a partecipare alle attività del Movimento giovanile, in quanto importante “palestra” formativa per crescere sotto il profilo umano e professionale.

E’ seguito un momento conviviale, ulteriore occasione di confronto tra tutti i partecipanti.