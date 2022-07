Coldiretti, in arrivo 6 milioni di euro per le aziende in difficoltà

“Anche quest’anno, grazie all’impegno di Coldiretti, viene erogato il 70% dell’importo del premio Pac spettante ad ogni azienda agricola”. Lo comunica Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’anticipo dei fondi comunitari da parte di AGREA, che riguarda il pagamento della Domanda Unica 2022.

“Oltre 6 milioni di euro – sottolinea Marco Orsi Direttore di Coldiretti Parma - arriveranno entro fine Luglio nelle casse dei produttori nostri soci. Un bel risultato, ottenuto sotto la costante spinta sindacale di Coldiretti, che rappresenta un importante aiuto per le aziende agricole della nostra provincia in un momento particolarmente difficile per l’agricoltura, duramente provata dalla siccità, dai pesanti rincari di concimi, mangimi, gasolio e dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime”.

“Per dare più liquidità alle imprese agricole – prosegue il Direttore Marco Orsi – il CAA Coldiretti Parma ha presentato circa 1.000 domande di anticipo per importi totali di oltre 6 milioni di euro che, grazie al costante impegno della struttura tecnica, arriveranno alle nostre aziende agricole entro il 31 luglio 2022”.