Sicim, nuova commessa in Kazakistan per 500 milioni di dollari

Sicim, impresa con sede a Busseto e leader mondiale nella progettazione, approvvigionamento e costruzione di impianti ed infrastrutture per trattamento, trasporto e distribuzione di petrolio, gas e acqua, si è aggiudicata una nuova commessa in Kazakistan dal valore di circa 500 milioni di dollari, i cui lavori sono appena cominciati. Il progetto “Karachaganak expansion project” (Kep) avrà una durata complessiva di 5 anni e fa parte di un piano di sviluppo del consorzio Karachaganak petroleum operating (Kpo) che prevede l’espansione dell’impianto del sito della zona, già esistente da 25 anni. Il progetto, volto ad implementare le nuove tecnologie relative all’estrazione del petrolio fino all'impianto stesso, vuole incrementare la capacità di reiniezione di gas. Il progetto prevede la mobilizzazione di quasi 6 mila persone e 400 mezzi.

Giuseppe Rodelli (nella foto), Central Asia area manager e presidente di Kks-Sicim Llp spiega così l’attività: “Dietro all’ambizioso “Karachaganak expansion project” c’è anche il forte desiderio di Sicim di solidificare gli investimenti nel Paese in modo concreto e permanente: su 3.000 dipendenti richiesti, il 98% di quelli coinvolti sono di nazionalità kazaka, per i quali mettiamo a disposizione un campo base con 2.500 posti letto, ogni servizio necessario e un'area industriale a servizio anche dei business partners di SICIM che intendono importare competenze nella Regione. L’obiettivo è quello di accrescere il capitale umano locale e di massimizzare le attività che possono essere fatte in loco, lasciando così un’impronta tangibile per il territorio. Infatti, la KKS Sicim Llp si avvale di competenze di personale kazako, anche a livello manageriale”.