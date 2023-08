Comune, siglato il nuovo contratto integrativo. La Fp Cgil: "Un buon risultato"

Nelle scorse settimane, dopo un lungo confronto, è stato firmato e approvato il nuovo Contratto decentrato integrativo del Comune di Parma.

"Riteniamo l’approvazione del nuovo integrativo un buon risultato sia per le tempistiche di approvazione sia per gli elementi inseriti", ha spiegato Ruggero Manzotti, segretario FP CGIL Parma. "È stato messo a disposizione della contrattazione il massimo delle risorse possibili e questo ha permesso di stabilire una programmazione su quattro anni di progressioni all’interno delle aree (ex PEO). Su nostra proposta si sono riequilibrati i criteri per l’accesso ai differenziali, che sono impostati sulla valutazione e sulla esperienza professionale. Sono state messe a regime tutte le indennità modificate dal nuovo Contratto nazionale di lavoro. Abbiamo richiesto e ottenuto per il corpo di Polizia Locale in una dichiarazione congiunta inserita nel documento, l’impegno a seguito di nuove assunzioni ad implementare le risorse destinate alla previdenza complementare finanziata dall’art 208. Nell’accordo vengono anche definiti sistemi di welfare aziendale a supporto di tutti i dipendenti dell’Ente".

"Riteniamo poi molto importante per quanto riguarda i Servizi Educativi - ha aggiunto Manzotti - che le nostre proposte portate alla delegazione trattante riguardanti l’assunzione del personale di sostegno a 33 ore e non a 30 e l’assunzione del personale “jolly” per le sostituzioni siano state accettate e che siano messe a regime dal prossimo anno scolastico".

Infine, "dopo la sottoscrizione del decentrato abbiamo licenziato il nuovo sistema di valutazione dell’Ente. Questo importante percorso è stato fatto grazie al lavoro paziente e costante delle RSU. Da settembre inizierà il confronto su altri importanti argomenti tra i quali le progressioni verticali".

A settembre verranno calendarizzate dalla FP CGIL Parma lo nuove assemblee che avranno come temi le discussioni emerse nella delegazione trattante e la mobilitazione nazionale che vede la CGIL impegnata su tanti fronti.