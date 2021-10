Con Emilcap i big data sono a portata di click

Benessere animale e filiera del latte controllata e di qualità diventano traguardi alla portata d’impresa grazie alla tecnologia introdotta e utilizzata da Emilcap Mangimi. La digitalizzazione dei dati rilevati in tempo reale, la comparazione con le medie e il risultato storico della stalla, il calcolo dei consumi e delle rese, l’incidenza della stagionalità, il costo alimentare e il valore dello scarto consentono oggi allo staff di Emilcap (grazie all’introduzione nelle fasi operative dei nuovi parametri di implementazione della piattaforma dedicata) di ottenere un panel di statistiche indispensabili per la programmazione mirata delle performance aziendali dell’imprenditore zootecnico 4.0. L’approfondimento tematico è stato presentato nel corso di un workshop formativo – presso la sede di Emilcap Mangimi al Consorzio Agrario di Parma – grazie alla relazione del presidente di Emilcap Gabriele Cristofori e dell’amministratore delegato Stefano Villa e l’analisi tecnica di Franco Ghelfi, Alice Rosati (svezzamento vitelli), Carlo Sighinolfi (impiego della Medica) Andrea Molinari (criticità attuale del mais e proposta Amidoro farina come alternativa).