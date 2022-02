Confartigianato: "Infrastrutture e viabilità fondamentali per lo sviluppo"

Di tutti i più importanti temi legati all’attualità si è parlato in mattinata durante l’incontro che si è svolto nella sede di Palazzo Rangoni Farnese tra il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Parma Enrico Bricca, il segretario provinciale Ivano Mangi e il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi.

Le infrastrutture e la viabilità fondamentali per lo sviluppo della provincia, i recenti disagi dovuti alla complicazione del meccanismo della cessione del credito per alcune categorie come quelle legate al comparto costruzioni, la criminalità e le infiltrazioni mafiose nell’economia sono state tra la principali problematiche trattate durante il primo incontro tra il Prefetto e Bricca, dopo la recente elezione a presidente di Confartigianato Parma.

Il Prefetto Garufi ha sottolineato come, in un momento di così grande frammentazione della società, sia importante il ruolo di sintesi svolto dai corpi intermedi come le associazioni di categoria.

Enrico Bricca ha consegnato a Garufi una lettera contenente i punti salienti per lo sviluppo delle micro piccole e medie imprese e dell’artigianato italiano, condivisa dalla Confederazione a tutti i livelli e consegnata a tutti i prefetti e governatori italiani.