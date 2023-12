Consiglio generale Cisl Filca: "Superare il Superbonus"

Superare il superbonus e costruire invece un sistema sostenibile, strutturato e trasparente, di incentivi fiscali per il lungo periodo: così si può riqualificare il patrimonio edilizio, con benefici per tutti, a partire dai lavoratori, aziende e famiglie. Questo l'intento del sindacato di categoria Filca Cisl, che si occupa della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell'edilizia, legno, cemento, calce, gesso, laterizi, manufatti in cemento, lapidei e che ha tenuto ieri sera presso l’Antica Tenuta Santa Teresa, in strada Beneceto a Parma, il proprio consiglio generale per quanto riguarda il territorio di Parma e Piacenza.

La situazione locale, non priva di criticità, è stata illustrata dal segretario generale territoriale Roberto Varani con particolare attenzione alla sicurezza, alla corretta gestione degli appalti e alle attività sindacali che finora hanno permesso di trovare soluzioni a varie problematiche, attività apprezzata dagli iscritti che, ha confermato Varani, sono in crescita.

I lavori si sono svolti alla presenza del segretario nazionale Filca Claudio Sottile, che ha presieduto la riunione: “Siamo un sindacato di prossimità, vicino ai lavoratori, pronti a rispondere alle loro esigenze - ha detto Sottile - e l’importanza di esserci è fondamentale. La forza della contrattazione è indispensabile per valorizzare il buon lavoro. Siamo paladini della Formazione su Salute e Sicurezza, sui cambiamenti e contenuti normativi e contrattuali, servizi offerti dal Sindacato, e sull’integrazione”.

Al consiglio generale di Filca Cisl era presente anche Angela Calo', segretario generare aggiunto Cisl Parma Piacenza.