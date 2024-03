Consorzio Agrario: ecco i risultati sulla bovina rossa reggiana

Al termine del periodo di ricerca che ha visto un monitoraggio mirato del settore zootecnico, nei giorni scorsi, sono stati presentati i risultati del progetto 'Red feeding for cheese'. Una ricerca approfondita per cui è stata realizzata un'indagine su diversi fattori rilevanti come la gestione, l’alimentazione, il benessere animale e la qualità del latte della bovina Rossa Reggiana, allevata nel comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. L’incontro conclusivo si è svolto a Reggio Emilia, presso la sede dell'Associazione Allevatori bovini di razza reggiana.

L'iniziativa, finanziata dal Consorzio Agrario di Parma, ha visto la collaborazione anche del Consorzio Vacche Rosse, della stessa associazione ANABoRaRe e del dipartimento di Scienze Medico-Veterninarie dell'Università degli Studi di Parma che ha condotto le ricerche. Come esperto del settore zootecnico per il Consorzio Agrario di Parma è intervenuto il responsabile Carlo Fornari.