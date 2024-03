Consorzio Agrario di Parma: convegno sul grano tra qualità, sostenibilità e mercati

Consorzio Agrario di Parma, Barilla, Associazione Granaria Emiliana Romagnola e Grain Services saranno i protagonisti dell’incontro tematico che il CAP ha ideato per il prossimo venerdì 8 Marzo dalle 10 alle 12,30 presso la propria sede in strada dei Mercati a Parma. Al centro dell’approfondimento tecnico “Il grano nelle sfide future. Qualità, sostenibilità e mercati” con interventi di Andrea Rossi (responsabile stoccaggio e commercializzazione prodotti agricoli del Consorzio agrario), Paolo Mazzesi (direttore del laboratorio AGER di Bologna), e Andrea Cagnolati presidente di Grain Services). Un focus specifico sarà tenuto da Orlando ViscianoResponsabile della Sostenibilità grano tenero della Barilla su “Sostenibilità della filiera del grano tenero: il percorso della Carta del Mulino”; le conclusioni e la fotografia della situazione nell’area in cui opera il CAP saranno compito del presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi. L’ingresso sarà libero e aperto al pubblico. Per info: www.consorzioagrarioparma.it