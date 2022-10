Consorzio Agrario, successo di partecipanti per Imprese Aperte 2022

Anche quest’anno il Consorzio Agrario di Parma ha sposato il nutrito calendario di visite proposto dal programma stagionale di Imprese Aperte, manifestazione itinerante all’interno di realtà imprenditoriali particolarmente rappresentative del nostro territorio promossa dall’associazione Parma, io ci sto! e UPI Unione Parmense Industriali in collaborazione con Cisita. Già la prima visita alla sede del CAP, in strada dei Mercati, nei giorni scorsi ha visto la massiccia partecipazione di cittadini interessati alla scoperta sia della storia ultracentenaria consortile - a sostegno dell’agroalimentare parmense - sia delle più avanzate tecnologie innovative in grado di coniugare la attività agricole alla sostenibilità ambientale. Oltre agli innovativi mezzi a bassissimo impatto i visitatori hanno l’opportunità di visitare i Magazzini Generali di stagionatura del Parmigiano Reggiano, il Mangimificio non OGM di Emilcap e l’esposizione di immagini d’epoca del Consorzio di mostra. Nuovi appuntamenti per gli interessati il 28 di Ottobre p.v. e successivamente il 4 e 18 Novembre 2022.