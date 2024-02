Lavoro: firmato il nuovo contratto aziendale Fepa Spa per gli stabilimenti di San Polo di Torrile e Mezzani

Dopo una lunga ed intensa trattativa, è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per i 500 dipendenti degli stabilimenti Fepa spa (ex scatolificio Sandra) di San Polo di Torrile e Mezzani relativo al triennio 2024-2026.

"È stata una trattativa improntata alla massima condivisione e trasparenza – premette Marcello Diego, Segretario Generale della SLC Cgil di Parma, unica Organizzazione sindacale al tavolo – l'obiettivo di fondo è stato raggiunto grazie al confronto, l’ascolto ed il rispetto delle rispettive esigenze. La valorizzazione del dipendente e dell’ambiente lavorativo, oltre ad una serie di richieste economiche, che avevamo messo nella nostra piattaforma rivendicativa, ora sono nero su bianco nel contratto firmato".

Aumento del salario, welfare, diritti espansivi, tutele delle fragilità, relazioni industriali dentro FEPA Spa, questo il senso del testo siglato qualche giorno fa all’Unione Parmense degli Industriali tra SLC CGIL, RSU aziendali e Dirigenza.

“Siamo contenti di aver contribuito come protagonisti a questa contrattazione - affermano le Rsu SLC Cgil aziendali al loro primo mandato, Ivan Gallina, Stefano Frungillo e Mauro Levati -, i contenuti rappresentano un passo avanti nelle relazioni sindacali, un miglioramento dell condizioni di lavoro dei nostri colleghi ma anche una sfida per il futuro: dovremo lavorare costantemente per l’applicazione quotidiana di questo importante strumento di partecipazione”.

"Visto il periodo che stiamo vivendo - conclude Diego - la crisi e le difficoltà del mercato, possiamo ritenerci soddisfatti. Il rinnovo dell’integrativo aziendale Fepa spa è stato possibile grazie all’impegno a tutto tondo dei lavoratori che ci hanno sostenuti, delle RSU, della Direzione Aziendale e dell’ UPI”.