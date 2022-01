Coop sociale "Il Quartiere di Avitas": licenziamenti e preoccupazioni per il personale e gli ospiti

"Ad inizio anno 2022 - si legge in una nota della Cgil - sia per le lavoratrici e i lavoratori, nonché, per gli ospiti residenti, si è venuta a creare una inaccettabile situazione nella struttura de “Il Quartiere di Avitas”.

Stiamo parlando di una cooperativa sociale di Parma che ospita persone adulte con disabilità fisiche e psichiche di lieve entità o in condizioni di difficoltà sanitarie e/o socio-economiche e persone anziane semi autonome, la cui mission è quella di offrire servizi di qualità per il benessere di ciascuno, e dove lavorano insieme diverse figure professionali.

Cooperativa Sociale che, evitando il confronto che il sindacato ha più volte richiesto, ha licenziato diversi lavoratori per motivi legati a crisi aziendale e cambiamento nell’organizzazione del lavoro. Tali licenziamenti hanno altresì portato anche alla chiusura di un laboratorio ergo-terapico che si occupava della presa in carico di ospiti disabili e della gestione delle attività quotidiane per l’acquisizione ed il recupero di abilità residue degli ospiti stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, dimostrando una assoluta mancanza di visione a lungo termine e programmazione nella gestione della crisi, ha fatto emergere un malcontento diffuso sulla gestione del personale e sulle decisioni attuate che hanno avuto inevitabilmente pesanti ricadute su tutti i lavoratori, ma anche sugli ospiti.

Viene da chiedersi quindi perché una piccola realtà di cooperativa sociale, che dovrebbe maggiormente favorire il sorgere di un reale spirito cooperativo, continui a perpetuare decisioni non condivise fra tutti i soci.

La FP CGIL territoriale chiede che i responsabili della Cooperativa si rendano disponibili ad un confronto per una valutazione congiunta sulle possibili azioni da mettere in campo a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e degli ospiti della struttura.