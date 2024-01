Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp: i due salumi made-in-Parma protagonisti a Wine&Siena

I Consorzi di Tutela di Coppa di Parma Igp e del Salame Felino Igp saranno protagonisti di Wine&Siena, l’evento promosso da Helmuth Köcher e dal team di The WineHunter, mente del Merano Wine Festival. La nona edizione, che prenderà il via venerdì 26 con l’inaugurazione a Palazzo Sansedoni, porterà i visitatori a degustare oltre 500 prodotti tra vini e food da sabato 27 fino a lunedì 29 nella splendida location del complesso museale Santa Maria

della Scala, tra cui due eccellenze del nostro territorio: la Coppa di Parma Igp e il Salame Felino Igp. Per la prima volta la manifestazione presenta il “Fuori Wine&Siena”, sei appuntamenti al di fuori degli spazi espositivi fra aperitivi e cene nei bar e ristoranti per trovare i migliori abbinamenti

tra i vini selezionati e i prodotti degli espositori. Un’ulteriore occasione considerando che a Wine&Siena, per tutti e tre i giorni, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp organizzeranno degustazioni di prodotto per i visitatori. Un modo per far apprezzare le qualità

organolettiche dei due salumi made-in-Parma e per raccontare il legame con il territorio della Food Valley, con particolare focus sulle specificità del processo produttivo, a partire dall’accurata selezione delle migliori materie prime.

Soddisfatto Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp: «Torniamo con piacere a Siena, dove siamo già stati in due occasioni. I dati economici del 2023 non sono ancora definitivi, ma possiamo parlare di una leggera crescita che verosimilmnte proseguirà anche quest’anno. Wine&Siena è un appuntamento molto attesto, essendo tradizionalmente il primo grande evento dell’anno dedicato al vino in Italia, con migliaia di visitatori: in questa occasione cercheremo di far conoscere i nostri prodotti coinvolgendo soprattutto la fascia dei giovani, visto che i numeri certificano un loro interesse sempre maggiore verso la Coppa di Parma Igp».

Per Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, «facendo tappa a Siena ci poniamo un duplice obiettivo: da un lato, fare cultura, raccontando l’unicità del Salame Felino Igp, prodotto dalla tradizione secolare. Dall’altro, incontrare operatori del settore e decisori

di acquisto. Sono convinto che il semplice assaggio in purezza del Salame Felino Igp sia la migliore forma di promozione, per quello che può considerarsi a pieno titolo il Principe dei Salami».