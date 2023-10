Corso IFTS: diventa Tecnico per la transizione energetica e la sostenibilità delle imprese

È in partenza a Parma il nuovo e interessante corso IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) che si propone di formare e rendere disponibili sul mercato del lavoro nuove figure di Tecnico per la transizione energetica e la sostenibilità delle imprese.

Molto richieste dal mercato, queste figure sono in grado di supportare le aziende, in particolare quelle fortemente energivore, ad adottare strategie e sistemi produttivi e di approvvigionamento energetico tali da promuovere un uso razionale delle risorse, transitare verso fonti di energia rinnovabile, valorizzare gli scarti produttivi ai fini di produzione di energia favorendo processi di autoproduzione e circolarità e, in ultima analisi, ridurre l’impatto ambientale e sociale del proprio operato, in linea con le priorità regionali del Patto per il lavoro ed il Clima, con le priorità europee del Green Deal e con gli obiettivi di neutralità carbonica al 2030 del Comune di Parma.

Il programma formativo

Il corso è proposto da Centoform, soggetto accreditato in regione che opera nel territorio provinciale e non solo negli ambiti di formazione e servizi per il lavoro, e prevede un ricco programma formativo che deriva da un’analisi dei fabbisogni che ha coinvolto imprese manifatturiere del territorio parmense interessate a migliorare il proprio impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti, dei consumi energetici e della produzione di scarti. Si tratta di un percorso di 800 ore di cui circa il 40% in stage, in svolgimento tra novembre 2023 e luglio 2024.

Organizzazione del corso

Il corso, sostenuto dal Comune di Parma e da ATES (Agenzia Territoriale per l’energia e la sostenibilità), verrà realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Parma, in particolare con il Dipartimento di Ingegneria ed architettura e vedrà il coinvolgimento di numerose imprese del territorio parmense per la realizzazione di testimonianze concrete, visite guidate e stage ed in alcuni casi anche nella docenza. Rispetto a quest’ultimo aspetto, un grande contributo deriverà dal coinvolgimento di Siram-Veolia, multinazionale operante a Parma, che affianca clienti pubblici e privati nel percorso di trasformazione ecologica attraverso soluzioni sostenibili e tecnologicamente innovative.

A fronte dell’analisi dei fabbisogni svolta, il nuovo curriculum formativo per Tecnico per la transizione energetica e la sostenibilità delle imprese si propone quindi di formare profili tecnici a supporto della competitività sostenibile delle imprese del territorio di Parma, che potranno gestire i sistemi integrati qualità, sicurezza, ambiente, effettuare analisi ambientali dei cicli produttivi e calcolare indicatori di prestazione ambientale, valutare LCA e Carbon footprint, effettuare la diagnosi energetica e proporre soluzioni di miglioramento, valorizzando le conoscenze acquisite relative a tecnologie efficienti in ambito energetico, valorizzazione energetica degli scarti e dei rifiuti, Smart grid, smart energy systems, comunità energetiche industriali.

Informazioni generali o richieste

Per maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di accesso è possibile contattare Centoform ai seguenti recapiti: