Corteo a Roma per la Costituzione: da Parma partiranno oltre un migliaio di persone

Sabato 7 ottobre sarà il giorno della grande manifestazione nazionale a Roma per il lavoro e il salario dignitoso, la salute, la scuola e le pensioni, contro la precarietà, per la difesa e l'attuazione della Costituzione, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. È "La Via Maestra. Insieme per la Costituzione", la mobilitazione lanciata da più di 100 associazioni e reti, che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile, tra cui anche la CGIL.

E anche la CGIL di Parma, dopo aver svolto sul territorio provinciale una grande consultazione straordinaria in preparazione della mobilitazione, coinvolgendo migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, in numerose occasioni di incontro e assemblea, si accinge a partecipare alla grande manifestazione in piazza San Giovanni a Roma insieme a più di mille persone, con partenze sia da Parma che da Fidenza.

Ragioni e articolazione della mobilitazione sono illustrati da Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, e Matteo Rampini, segretario organizzativo CGIL Parma, a questo link: https://youtu.be/26c9A67RUpI.