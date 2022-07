Covid, Fp Cisl: "Aumentano i contagi ma scarseggia il personale ospedaliero"

L'aumento dei casi di positività al Covid sta spingendo le strutture sanitarie ad attivare nuovi reparti Covid ma la situazione dei lavoratori è sempre in sofferenza, come sottolinea Giovanni Oliva di FP CISL Parma e Piacenza: "Il numero dei posti letto al Maggiore di Parma sta crescendo in maniera esponenziale - dice - anche nel reparto di pediatria, ma il problema è sempre il solito e cioè la mancanza di personale: i dipendenti sono allo stremo, costretti a turni raddoppiati, e molti non sono in servizio perchè i contagi sono aumentati anche tra gli operatori e questo costringe all'assenza per malattia. Se poi aggiungiamo chi sta osservando il periodo di ferie programmate, è chiaro che non si riescono a coprire i turni mentre chi è al lavoro viene sottoposto a carichi sempre più pesanti. Da mesi chiediamo che l'Azienda Ospedale acceleri le modalità per nuove assunzioni e risolva i suoi problemi organizzativi e lo ribadiamo anche oggi, con forza."

Oliva, dal presidio davanti alla sede della Regione a Bologna, dove dal 5 luglio CISL FP continua ad attendere risposte, lancia di nuovo l'allarme: "Apriranno nuovi reparti anche a Vaio e ci chiediamo come l'azienda possa fare fronte a queste esigenze senza l'arrivo di OOS e infermieri. Omicron non va in vacanza e non ha nessuna intenzione di fermarsi, come dimostra l'aumento dei contagi in queste ultime settimane, e la sanità non deve farsi trovare impreparata. Se non arriveranno ulteriori risorse di personale in forza a quelle esistenti, ormai al limite, la situazione peggiorerà sempre di più e alla fine dell'estate ci ritroveremo con un'ulteriore grave emergenza da affrontare: è quindi urgente, oltre che necessario. attivare le giuste modalità di ristoro verso chi sta affrontando questa complicata situazione che, se non sarà sistemata, si ripercuoterà anche sui cittadini che si rivolgeranno alle strutture ospedaliere."