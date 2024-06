Crèdit Agricole: sottoscritto l'accordo sui percorsi professionali

Sottoscritto, tra le Organizzazioni Sindacali e il Gruppo Crèdit Agricole Italia, un accordo, frutto di un intenso e lungo dialogo, sui percorsi professionali. A beneficiarne saranno le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella rete commerciale e nelle Direzioni Centrali e Territoriali dell'istituto bancario.

"L’accordo raggiunto rappresenta in tema di inquadramenti un esempio virtuoso e un punto di riferimento per il settore del Credito”, commenta Luca Faietti, segretario nazionale Uilca. “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla definizione di percorsi professionali per la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno del Gruppo”, aggiunge Claudio Piccirilli, segretario responsabile Uilca Gruppo Crèdit Agricole Italia, “a testimonianza delle proficue relazioni sindacali nel Gruppo CrÈdit Agricole Italia e dell’azione unitaria delle Organizzazioni Sindacali. La nuova normativa riconosce

la professionalit‡ dei dipendenti e render‡ il Gruppo ancora pi ̆ attrattivo per i nuovi talenti”.

Tra i punti salienti dell’accordo, l'introduzione di un nuovo modello, caratterizzato dall'accessibilità per tutti agli strumenti di crescita e sviluppo professionale e dalla riconoscibilità del merito attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite nel tempo. L’intesa apre dunque a una nuova prospettiva per il personale, offrendo la possibilità di costruire una carriera pi ̆ solida e proiettata ad affrontare le sfide del futuro.

"Con la sottoscrizione di questo accordo si conclude positivamente la procedura di armonizzazione e integrazione nel Gruppo Cai dei colleghi ex Creval e Friuladria. Uno dei risultati di maggior rilievo Ë la grande attenzione dimostrata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo nella costruzione di un quadro normativo moderno e innovativo”, osserva Maurizio Timaco, segretario responsabile Uilca CrÈdit Agricole Italia. "L’accordo riconosce un inquadramento adeguato alle professionalit‡ maturate in azienda e rappresenta un passo significativo nella direzione giusta di un

percorso di miglioramento del benessere lavorativo sul luogo di lavoro, da sempre priorità della Uilca".

Uilca Gruppo Crèdit Agricole Italia rinnova l'impegno a lavorare insieme alle Organizzazioni Sindacali con spirito costruttivo per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per uno sviluppo sempre pi ̆ proficuo delle relazioni sindacali.