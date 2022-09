Crisi energetica, Iren: "Al via l’ascolto degli stakeholder e il confronto sistematico"

Il Gruppo Iren ha avviato un piano di confronto sistematico all’interno dei propri Comitati territoriali, da sempre strumento di dialogo e progettazione tra l’azienda e i propri stakeholder, sull’attuale situazione energetica.

L’iniziativa è stata condivisa con i Presidenti dei cinque Comitati Territoriali – Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino – e si articolerà in una serie di incontri finalizzati ad approfondire e monitorare lo scenario energetico dei prossimi mesi e le azioni messe in campo dal Gruppo Iren per famiglie, imprese e territori, nell’ambito delle iniziative di ascolto e vicinanza alle comunità.

Gli incontri, che prenderanno il via nella prima settimana di ottobre, saranno l’occasione per comprendere il quadro dei motivi che hanno portato ai rincari energetici registrati nell’ultimo anno, illustrare l’impegno del Gruppo Iren a favore dei propri clienti, per esempio garantendo prezzi in media inferiori del 30% rispetto alla tariffa del mercato tutelato e offrendo la possibilità di beneficiare di modalità di pagamento rateale fino a 14 mesi.

Si parlerà anche di comportamenti individuali e di consigli pratici per attuare una riduzione dei consumi energetici che rappresenta non solo strumento utile al contenimento delle spese, ma anche un approccio sostenibile all’impiego delle risorse.

I Comitati Territoriali Iren – tavoli di rappresentanza del territorio composti da amministrazioni locali, istituzioni, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, enti del terzo settore, organizzazioni sindacali, università, associazioni ambientaliste – diventeranno così, e ancor di più, luogo di raccolta delle istanze per delineare in modo condiviso percorsi sostenibili per affrontare la complessa situazione energetica al fianco delle comunità locali.