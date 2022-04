"Crisi europea tra energia e sviluppo", il 14 aprile un seminario promosso da Flai Cgil Parma

ell'ambito delle attività rivolte all'approfondimento culturale di tematiche connesse con il comparto agroalimentare, strategico per il nostro territorio, la Flai Cgil Parma organizza per il prossimo giovedì 14 aprile, all'Hotel Parma & Congressi (Via Emilia Ovest, 21), un seminario dedicato a 'Crisi europea tra energia e sviluppo. Pnrr materie prime e agricoltura: gli effetti della crisi energetica'.

Ad introdurre l'incontro, alle ore 9.30, sarà Antonio Gasparelli, segretario generale Flai Cgil Parma, che darà poi spazio agli interventi di Demostenes Floros, economista e analista geopolitico, che proporrà un "Rapporto sulla transizione energetica" e Stefano Poni, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che parlerà di "Agricoltura del futuro tra cambiamenti climatici e nuove tecnologie". A seguire dibattito. Le conclusioni saranno lasciate a Giovanni Mininni, segretario generale Flai Cgil Nazionale.

Per la partecipazione in presenza è obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green pass) o eventuale certificato di esenzione rilasciato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. È possibile seguire l'evento in diretta streaming sulla pagina Facebook FlaiCgilParma.