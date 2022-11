Dallara Compositi, intesa su bonus benzina e aumento buoni pasto

Nei giorni scorsi è stata raggiunta in Dallara Compositi fra organizzazioni sindacali, azienda e RSU l’intesa per l’erogazione del bonus carburante di 200 euro netti per tutti i dipendenti e l’aumento di 1,5 euro del buono pasto.

“Si è aperto con l’azienda un dialogo su alcune richieste avanzate dai lavoratori in una piattaforma presentata a luglio di quest’anno. Il percorso intrapreso va nella direzione giusta e offre risposte immediate visto il periodo complicatissimo per tutti". Queste le parole del segretario organizzativo FIOM Parma, Domenico Barco.

"Abbiamo fatto presente che ci sono altri temi sensibili sui quali, ad oggi, l’azienda non si è tirata indietro al confronto e nei prossimi mesi ci troveremo per sviluppare al meglio un percorso condiviso", conclude Barco.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla RSU e da tutti i lavoratori, in un’assemblea sindacale partecipata e che ha approvato all’unanimità l’intesa.