Il datore di lavoro può essere responsabile dei danni da stress

"BUONE SENTENZE", la rubrica curata da UVL-Ufficio Vertenze Lavoro della CGIL di Parma, affronta in questa nuova puntata il tema della responsabilità del datore di lavoro, che sia privato o pubblico, per i danni subiti da lavoratrici e lavoratori a causa di fattore stressogeno anche in assenza di mobbing. La Cassazione con due diverse ordinanze, del 2023 e 2024, consolida a tal proposito un orientamento del codice civile.

A commentare il provvedimento è Marco Amodeo, coordinatore Ufficio Vertenze Lavoro della CGIL di Parma, nel video a questo link

Per ogni dubbio, informazioni o pratica relativi a inadempimenti contrattuali, controllo buste paga, mancato pagamento del Tfr, impugnazione licenziamento, informazioni su mansioni e demansionamenti e molto altro è possibile contattare l'Ufficio Vertenze CGIL Parma scrivendo a: pr.vertenze@er.cgil.it.

BUONE SENTENZE è anche su Facebook: per restare aggiornati è possibile seguire la pagina: https://www.facebook.com/buonesentenze.