Davines e Bollati, premiati 'per aver costruito una realtà solida'

Davide Bollati, Presidente di Davines Group, è stato premiato “per l’intuizione di aver costruito una realtà solida a livello nazionale ed internazionale su un segmento altamente competitivo, grazie alla capacità di eccellere nella qualità del prodotto e nella creazione di un modello di business sostenibile” durante la prima tappa del roadshow di EY Private che riconosce le eccellenze del territorio. EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza, presente in Italia con oltre 9.500 persone, e EY Private, area aziendale di EY che da sempre è vicina alle imprese, sono orgogliose di annunciare l'avvio della prima tappa del Roadshow "On the road: l'imprenditorialità italiana, il valore degli ecosistemi territoriali", che è partita oggi nel cuore di Bologna, a Palazzo Re Enzo.

La prima tappa del percorso territoriale di EY si pone l’obiettivo di approfondire le opportunità presenti e future dell’imprenditoria italiana, i trend di settore e le strategie più efficaci per il successo, ma anche le relative sfide che si ritrovano ad affrontare in un contesto geopolitico in continua evoluzione. E proprio in questo contesto in divenire, in occasione dell’evento EY ha presentato un’anteprima dei dati nazionali della nuova edizione dell’EY Macroeconomic Bulletin, in pubblicazione il prossimo 9 luglio. Le previsioni indicano per l'Italia una crescita del PIL reale dello 0,8% nel 2024 e dell’1,3% nel 2025, mentre il tasso di inflazione passerà dal 5,6% nel 2023 all’1,4% nel 2024 e 2,0% nel 2025. Le previsioni sono soggette ad un elevato tasso di incertezza, considerando i segnali a volte contrastanti che giungono dai dati al momento disponibili, nonché gli ultimi eventi geopolitici.

Per quanto riguarda lo scenario economico locale dell’Emilia-Romagna, Oxford Economics si attende per il 2024 una crescita del PIL in Emilia-Romagna dello 0,8%, in linea con l'anno precedente e con il dato nazionale di EY. Il mercato del lavoro dovrebbe rimanere tonico, nonostante la crescita del numero di occupati sia attesa in rallentamento nel corso dell'anno, e a fronte di un tasso di disoccupazione in marginale risalita al 4,8%, sebbene sempre ampiamente inferiore alla media nazionale. Nel 2025 il PIL regionale dovrebbe irrobustirsi, con un tasso di crescita atteso dell'1,4%. Durante la prima tappa di Bologna sono stati premiati tre imprenditori e imprenditrici emiliani e romagnoli che si sono distinti per i loro valori e il loro contributo, non solo in ambito locale ma anche alla società: