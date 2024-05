Demo Frumento 2024, appuntamento martedì 28 Maggio a Roncole

Come avranno reagito e quali sono le aspettative reali sulla maturazione e sulle potenziali rese stagionali delle molteplici varietà colturali di frumento che il Consorzio Agrario di Parma, in collaborazione con le imprese leader del settore, come ogni anno presenta a tutti gli agricoltori interessati? A queste e ad altre domande e a tutti gli approfondimenti tematici agronomici specifici risponderanno i tecnici esperti del CAP nel consueto appuntamento con

“Demo Frumento 2024” che si terrà quest’anno presso l’azienda agricola “Le Piacentine” di Via Le Piacentine 112 a Roncole Verdi di Busseto, martedì 28 Maggio a partire dalle ore 16. Incontro introdotto dal Presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi e dal Direttore

Roberto Maddè. Tutti coloro che desiderano avere informazioni sull’appuntamento in campo potranno farlo contattando i tecnici referenti: Umberto Borlenghi 3357320667 e Francesco Belletti 3271190450 / www.consorzioagrarioparma.it.