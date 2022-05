Demo Frumento 2022 il 26 Maggio a Roncole

Si terrà giovedì 26 Maggio alle 16, come ogni anno in questo periodo, il consolidato appuntamento con “Demo Frumento 2022”, ovvero la presentazione pubblica dell’insieme delle numerose dimostrazioni in campo mostra con visita e approfondimenti guidati alle aree colturali di prova sperimentale organizzati a beneficio degli imprenditori agricoli dal Consorzi Agrario di Parma. L’incontro si svolgerà presso l’azienda agricola Mingardi in strada Provinciale per Busseto n° 3 in località Roncole Verdi. Tutti coloro che desiderano partecipare o conoscere informazioni più dettagliate sull’evento possono contattare i tecnici del CAP Umberto Borlenghi 335 7320667 e Francesco Belletti (3271190450).