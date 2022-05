Demo Frumento 2022 al Consorzio Agrario: alla scoperta delle migliori varietà di grano

Si sono svolte nelle aree sperimentali del Consorzio Agrario di Parma, presso l’azienda agricola Canale dei fratelli Mingardi di Roncole Verdi a Busseto, le annuali prove varietali sulle differenti tipologie di frumento: alla scoperta di grani duri, teneri nuovi, nuovi ed antichi. Lo staff tecnico del Consorzio Agrario di Parma, in stretta collaborazione con i più qualificati partner di ricerca tecnico-scientifica applicata alla coltura ha comparato, nel corso della stagione, diversi tipi di frumento grazie ad un nutrito panel di circa trenta di varietà cerealicole analizzate.

Nel corso dell’inverno i 110 giorni senza piogge non sembrano aver inciso in modo determinante sulle potenziali rese e soprattutto sulla qualità della spiga parsa decisamente buona soprattutto nei casi in cui i necessari trattamenti hanno consentito uno sviluppo robusto e costante. All’incontro con i numerosi imprenditori agricoli interessati il presidente del CAP Giorgio Grenzi e il direttore Roberto Maddè hanno approfondito la funzione rilevante di questi appuntamenti ormai consolidati nel tempo in grado di fornire indicazioni preziose in un momento storico, geopolitico e produttivo così difficile come quello che stiamo vivendo tra numerose incognite quotidiane.

I tecnici del CAP Borlenghi e Belletti hanno trattato nello specifico il tema della adattabilità ai terreni delle singole semine effettuate con indicazioni evidenti di livelli proteici, volumi, e rese per ettaro considerato unitamente all’analisi delle diverse fasi colturali concimazione, semina e rullatura. Tra le migliori performance segnalate quelle del frumento tenero in particolare la qualità Giorgione e anche Pinturicchio, Antonello , Tintoretto; per il grano duro: Augusto, Tito Flavio e per i grani nuovi: Nazareno, Nonno Mariano. Hanno preso parte alla sperimentazione, fornendo le diverse qualità di seme SIS Società Italiana Sementi, CGS, Caussade, Semetica e Veneto Ista Sementi.