Disabilità e lavoro, il 19 aprile corso di formazione per i delegati Cgil

Luogo di lavoro e inclusione delle persone disabili: il tema è potenzialmente sconfinato e abbraccia la dimensione pubblica, sociale, legale e sindacale. Per questo gli ospiti chiamati ad intervenire al corso di formazione aperto a RSU dei comparti chimico/vetro/energia/gommaplastica/tessile e organizzato da FILCTEM CGIL Emilia Romagna e FILCTEM CGIL Parma sono particolarmente adeguati a dare indicazioni chiare e fruibili nella contrattazione e nelle relazioni con le aziende.

Il quadro della situazione esistente sul territorio verrà tracciato in apertura dell'incontro, in programma per mercoledì 19 aprile a partire dalle ore 9 all'Hotel Parma & Congressi (via Emilia Ovest, 281) a Parma, da Lorenzo Guarenghi dell’Agenzia regionale per il Lavoro Emilia Romagna, l’Ente che si occupa di inserimenti lavorativi: non solo esposizione di dati o riferimenti di Legge, ma anche la testimonianza del front office deputato al buon esito dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Walter Antonini, presidente di ANMIC Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili offrirà una prospettiva socio-politica partendo dall’estrema genericità del concetto di “lavoratore disabile”, categoria che comprende centinaia di migliaia di situazioni personali da trasformare in opportunità piuttosto che in obbligo per le aziende.

Si parlerà di Accomodamento Ragionevole con Daniele Barbieri, RLS territoriale: per illustrare soluzioni ancora poco conosciute e praticate volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro mediante abbattimento di barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni e formazione, partendo da possibilità di finanziamento INAIL alle imprese.

Mauro Mazzoni, avvocato giuslavorista, aiuterà a fornire una cornice legislativa utile alla platea nelle relazioni con le imprese e i loro rappresentanti. La giurisprudenza e la vertenzialità al servizio della contrattazione sociale: soluzione per il lavoratore tutelato nell’eventuale giudizio e, di conseguenza, guida per un miglioramento dei comportamenti concreti.

Per la CGIL interverranno Marco Todeschi, segretario generale FILCTEM Parma, Simone Cavalieri, segretario generale FILCTEM Emilia Romagna, e Paride Amanti, della segreteria confederale Emilia Romagna. L’obiettivo è fornire elementi utili alla buona contrattazione a favore dell’inserimento lavorativo e della tutela dei diritti in ambito lavorativo del soggetto disabile.

Modererà l'incontro Massimo Petrolini, della segreteria FILCTEM CGIL Parma.

Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming, collegandosi al canale Yotube e alla pagina Facebook FILCTEM CGIL Emilia Romagna.